人體試驗出現「不明症狀」！　英藥廠與牛津大學疫苗研發計劃暫停

▲疫苗人體試驗因受試者出現不適而暫停，將在了解狀況並排除後恢復測試。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發中的疫苗，日前進入大規模人體試驗，實力堅強的陣容受到美國政府肯定並大量預購疫苗，川普甚至發下豪語在11月3日美國大選前要提前使用此款疫苗；然而最新消息指出，英國一名受試者在接受疫苗注射後出現不良反應，因此研發方決定暫停計劃，直到找出原因。

BBC報導，阿斯特捷利康解釋這次是一個「例行性暫停」，以了解受試者身上出現的「不明不適感」。牛津大學與阿斯特捷利康研發的疫苗進入第3期人體試驗，雙方的合作被外界視為疫苗研製的強力競爭者，並在看見第1、2階段的成功後，開始對他們寄予厚望。

早前進入第3期的人體試驗，針對3萬名英國、美國、巴西和南非的受試者進行，有望在年底或明年初推出，不過這項流程被大大縮短。一般來說，第3期試驗的受試者人數眾多，加上為確保疫苗準確有效，往往要花費數年時間試驗，而阿斯特捷利康的「研發飆車」現在正碰上小鐵釘，小則盡快狀況排除並修正，大則危及整個疫苗計劃。

現在這項國際試驗必須全面暫停，獨立調查小組已經著手進行檢視，包括安全數據等歷史紀錄與每項步驟。牛津大學發言人解釋在大規模試驗中，都有可能發生不適感，但必須被獨立檢視並且謹慎檢查。

事實上這已經是計劃的第2次暫停，這樣的調查及狀況排除過程在疫苗試驗過程中確實是慣例。計劃估計將在數天內恢復進行。