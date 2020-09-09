買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　屋主決定放大絕

▲陳小姐買的車格被停了一輛黑色休旅車及一輛機車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義一名陳小姐在台南買了房子，休假時會回台南的家，卻發現車格老是被隔壁車格的主人偷停，叫警察來或是向管理員反映也沒用，因此決定放大絕裝車位鎖。對此，管委員表示，車位不太夠，人家偶爾停一下，怎麼會是壞鄰居？

根據陳小姐提供的照片，她的車格被停了一輛黑色休旅車及一輛機車。她向《東森新聞》投訴，車主今年3月起不停他的車位，「停到我的車位，他把他的車跟機車停在我的車格，停好停滿。」

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陳小姐發現停車格被偷停，用盡一切方法，除了用紙箱警告私人車位請勿停車，發現黑色休旅車停了之後，她還放上紙板提醒「私人土地，1年365天都不外借，如果要停的話，1小時收100元。」沒想到休旅車車主屢勸不聽，疑因知道她平常住在嘉義，休假才回來台南家裡。

▲▼陳小姐寫提醒都沒用。（圖／東森新聞）

陳小姐說，箱子擺在車格上，每次回去位置都不一樣，目前都還是在繳房貸期間，「妳回到家看到妳的車位還被人家停走，很誇張，車位我買的」，管理員怎可以叫車位的車主去外面隨便停。

陳小姐表示，休旅車車主其實有買她隔壁的車位，認為車主可能不只一輛車，但車位只有一個，就把休旅車停到她的車格。她指出，警方來說是私人土地沒辦法處理，多次向管理員反映也無效。

對此，大樓管委會人員回應，停車場車位不太夠，「偶爾人家來找他，朋友有什麼關係，在這邊又是鄰居，怎麼可能會是惡鄰居？」大樓其他住戶則說，不會亂停別人車格。

雖管委會強調，已經幫忙溝通，不會再出現偷停車的狀況。但陳小姐忍無可忍，還是決定裝車位鎖，避免偷停車狀況再度發生。

▼陳小姐決定裝車位鎖。（圖／東森新聞）