　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　屋主決定放大絕

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　她決定放大絕。（圖／東森新聞）

▲陳小姐買的車格被停了一輛黑色休旅車及一輛機車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義一名陳小姐在台南買了房子，休假時會回台南的家，卻發現車格老是被隔壁車格的主人偷停，叫警察來或是向管理員反映也沒用，因此決定放大絕裝車位鎖。對此，管委員表示，車位不太夠，人家偶爾停一下，怎麼會是壞鄰居？

根據陳小姐提供的照片，她的車格被停了一輛黑色休旅車及一輛機車。她向《東森新聞》投訴，車主今年3月起不停他的車位，「停到我的車位，他把他的車跟機車停在我的車格，停好停滿。」

請繼續往下閱讀...

陳小姐發現停車格被偷停，用盡一切方法，除了用紙箱警告私人車位請勿停車，發現黑色休旅車停了之後，她還放上紙板提醒「私人土地，1年365天都不外借，如果要停的話，1小時收100元。」沒想到休旅車車主屢勸不聽，疑因知道她平常住在嘉義，休假才回來台南家裡。

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　她決定放大絕。（圖／東森新聞）

▲▼陳小姐寫提醒都沒用。（圖／東森新聞）

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　她決定放大絕。（圖／東森新聞）

陳小姐說，箱子擺在車格上，每次回去位置都不一樣，目前都還是在繳房貸期間，「妳回到家看到妳的車位還被人家停走，很誇張，車位我買的」，管理員怎可以叫車位的車主去外面隨便停。

陳小姐表示，休旅車車主其實有買她隔壁的車位，認為車主可能不只一輛車，但車位只有一個，就把休旅車停到她的車格。她指出，警方來說是私人土地沒辦法處理，多次向管理員反映也無效。

對此，大樓管委會人員回應，停車場車位不太夠，「偶爾人家來找他，朋友有什麼關係，在這邊又是鄰居，怎麼可能會是惡鄰居？」大樓其他住戶則說，不會亂停別人車格。

雖管委會強調，已經幫忙溝通，不會再出現偷停車的狀況。但陳小姐忍無可忍，還是決定裝車位鎖，避免偷停車狀況再度發生。

▼陳小姐決定裝車位鎖。（圖／東森新聞）

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　她決定放大絕。（圖／東森新聞）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
丁允恭「第2次見面就硬喇」　KTV樓下開禁忌！1張照片揭單身
黑道為錢盯上盧廣仲！爆「天道盟大哥下令抓他」　記者會現場堵人
快訊／被控辦公室性行為、逼墮胎　總統府發言人丁允恭請辭
局長室淪砲房！女記者爆丁允恭要她穿短裙網襪　關門辦事錄大尺度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽問兒「放假有沒有要回家」打完又刪　他目睹「循環動作」心酸

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　屋主決定放大絕

台塑牛小排創始店「聯一牛排」歇業內幕曝光　竟是殯葬女王搞垮他

館長返家首直播！右手剩3指可動　還原槍擊現場「子彈撞扁爆開」

紙本藝FUN券今開放領取！四大超商「3步驟領券」看這裡

他買60元佛心便當「4菜1肉塞爆」！網狂敲碗地址：這在台北沒120元不放人

全台13家好市多　網推爆最優「元老店」：動線逛起來舒服

入秋首波鋒面要來了！　「全台連6天溼答答」一路有雨到下周

「真男人課程」開班！童仲彥曝夜店實戰只要1守則：誰能跟我鬥？

勞動部正式公告：明年1月1日起調薪　「基本工資2.4萬」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

媽問兒「放假有沒有要回家」打完又刪　他目睹「循環動作」心酸

買車格狂被偷停報警也沒用！管委會：車位不太夠　屋主決定放大絕

台塑牛小排創始店「聯一牛排」歇業內幕曝光　竟是殯葬女王搞垮他

館長返家首直播！右手剩3指可動　還原槍擊現場「子彈撞扁爆開」

紙本藝FUN券今開放領取！四大超商「3步驟領券」看這裡

他買60元佛心便當「4菜1肉塞爆」！網狂敲碗地址：這在台北沒120元不放人

全台13家好市多　網推爆最優「元老店」：動線逛起來舒服

入秋首波鋒面要來了！　「全台連6天溼答答」一路有雨到下周

「真男人課程」開班！童仲彥曝夜店實戰只要1守則：誰能跟我鬥？

勞動部正式公告：明年1月1日起調薪　「基本工資2.4萬」

孫燕姿淪「人工流產」招牌…林志玲被色情業者盯！3天后肖像遭盜用

監委內線買股「名單曝光」　向富商買股賺5400萬！馬系監委在列

小資族「自助洗車」注意3眉角　別把愛車烤漆越洗越糟！

乾癬性關節炎早期有3大警訊！　亂吃補恐加重病情惡化

魏蔓PO照「1根電線桿」密戀意外見光！　張庭瑚深夜開她車趴趴走

人體試驗暫停！　英藥廠與牛津大學疫苗受試者出現「不適反應」

「千年一遇美女」從沒交過男友！黑嘉嘉曝單身26年真正原因

今天全台運動中心、設施免費使用　上千場館開放查詢看這

媽問兒「放假有沒有要回家」打完又刪　他目睹「循環動作」心酸

盧廣仲10年沒提款卡　「錢全給媽媽管」卻爆被黑道盯上

好萌！獵豹寶寶「蓬鬆爆炸頭毛」　臉靠臉露出側顏：人家在發呆～

生活熱門新聞

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

惡霸犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

25歲八大妹上班肚痛！醫嚇傻：都牽絲了

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

口罩MIT騙人！官員曝：鋼印都可造假

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

老公出軌！女師「月給婆婆12萬」慘成提款機

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

桃捷「免費讓蔡阿嘎包站慶生」　議員怒爆

戴口罩會流產！新北女拒戴罩闖家樂福

勞動部公告：明年調薪基本工資2.4萬

更多熱門

相關新聞

總幹事要求「影印權狀」留存　他秒求助

總幹事要求「影印權狀」留存　他秒求助

遇到這種似乎不是很合理的狀況，到底該不該聽從？有網友在PTT的home-sale板上發文，說他最近買了中古大樓，結果總幹事就要求他印一份房屋所有權狀給管委會留存，這個要求讓原PO心中冒出疑慮，忍不住請益「大家都有影印權狀給管委會嗎？」貼文一出，就有人馬上留言「沒遇過這種的。」

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

停車場繞一圈0車位！進場2分25秒有低消

公設點交委員要到　讓專業的來更保險

公設點交委員要到　讓專業的來更保險

他停鐵捲門遭罵！下秒傻眼：根本車庫

他停鐵捲門遭罵！下秒傻眼：根本車庫

裝充電樁「預留線路」他傻：要看管委會臉色

裝充電樁「預留線路」他傻：要看管委會臉色

關鍵字：

停車位管委會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Apple釋出iPhone 12邀請函

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

快訊／放話公開性愛影片被譙翻　謝和弦首對KT道歉

入秋首波鋒面要來了！　「全台溼答答」一路有雨到下周

「性慾滿到溢出來」5星座公開

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面