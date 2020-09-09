金髮辣妹「遛老虎」逛購物中心挨轟犯法　怒駁管太多：一切合法

▲墨西哥女遛老虎逛大街。（圖／翻攝自推特「Zaira M.」）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥首都墨西哥城周一（7日）出現引人注目的景象，一名穿著入時的金髮女子在安塔拉（Antara）購物中心逛街時，遛寵物的非貓非狗，竟然是一隻孟加拉幼虎。雖然牽繩看起來非常牢固，也有許多民眾好奇圍觀老虎，仍讓不少人感到害怕和憤怒。

BBC報導，女網友Zaira M.將照片上傳到推特上，金色長髮及腰的黑衣女子就遛著孟加拉虎，站在人來人往的購物人群中，而身上背帶連接牽繩的小老虎則觀望著人群許多民眾見狀湊上前去撫摸這頭美麗的生物，也有人嚇得在只敢在一旁觀望。Zaira M.明顯對女子的行為感到不滿，因為她表示老虎已被列為瀕臨物種，儘管墨西哥法律規定飼養外來物種完全合法，但不包括瀕臨滅絕的物種。

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion



La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo



Abro hilo... pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

照片因為頗為獵奇而被廣為轉發，也引起網友討論，究竟養一隻孟加拉虎合不合法又可不可以，網友一派分為「有何不可」，一派則分為「無法苟同」。Zaira M.表示金髮女子有來留言，堅持飼養老虎沒有不對更無不法，隨後卻在Zaira M.回覆時刪掉自己的留言並封鎖她。

聯邦環境保護檢察官表示，已經介入調查此案，希望各界幫忙提供更多相關資訊。與此同時，推特上還有另外一起老虎爭議，與安塔拉購物中心在同一區的另一間購物中心，也有民眾看到小老虎被一名紅衣男子操控著，抓著牠的背部移動位置，以及讓牠被好奇圍觀的群眾撫摸，據稱與金髮女子的老虎是同一隻。

墨西哥當地法令「NOM-059-SEMARNAT-2010」在此次網友爭論中不斷出現，但報導指出該法令是用於保護墨西哥當地瀕危物種，孟加拉虎（Panthera tigris tigris）並不包含在禁止飼養的範圍中，但若飼養美洲虎（Panthera onca）就會違法。