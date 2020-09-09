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台股新動能　一文帶你了解正夯的作帳行情！

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲季底往往是作帳行情時機點。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

時序進入9月後，投資人時常在媒體上看到「作帳行情」這四個字，彷彿只要買進裡相關概念股，不管是「投信作帳行情」或「集團作帳行情」，都能賺到一波，但到底什麼是作帳行情？想搭便車可以如何操作，以及有哪些需要留意的地方呢？

作帳行情簡單來說，就是指法人或股東為了美化帳面數字，讓他們手中持股的淨值能夠達到最大化，所以會運用一些方法來拉抬股價，進而促使某些個股或大盤上漲。

請繼續往下閱讀...

而作帳行情又可分為「投信作帳行情」和「集團作帳行情」。投信作帳主要是因為基金經理人在每季、每半年或每年底，都會受到公司評比經營績效，來決定分紅獎金的時刻，因此，他們自然會透過一些手段設法拉抬股價，近一步提升自己的操盤績效。

至於集團作帳行情，可說是每逢3、6、9、12月的重頭戲，上市櫃公司每當到了季底、年底，為了讓財報數字好看，或提升市場對企業的認同度，想促使股東對企業更有信心，也讓更多投資人願意購買該公司股票，因此公司多半會在季底或年底前釋出利多消息，拉抬股價以美化帳面數據。

而台股中有許多的集團，最為投資人所熟知的包括，鴻海集團台塑集團、統一集團、華新麗華集團等，但也不是所有集團都會在同一時間進行作帳行情，主要還是跟景氣循環、產業淡旺季有關。

整體來說，作帳行情屬於股市利多，但無論投信作帳或集團作帳行情，投資人仍不宜過度追高，畢竟作帳行情只是短線題材，除非產業後市佳，否則只能短線操作。

台新投顧研究部副總黃文清表示，近期法人大買，或是集團有加溫的個別股可留意，像是營收成長的蘋概股、汽車零組件、風力發電與太陽能等族群。

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