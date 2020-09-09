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「台北秋趴」18日登場　八三夭、李佳薇等6組歌手、樂團輪番獻唱

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▲北市府推「台北秋趴」，邀請八三夭、李佳薇等6組樂團或歌手，於18日在台北花博公園舞蝶館演出。（圖／北市府提供）

▲北市府推「台北秋趴」，邀請八三夭、李佳薇等6組樂團或歌手，於18日在台北花博公園舞蝶館演出。（圖／北市府提供，點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

針對自8月21日開跑的「台北外宿節」，北市府觀光局加碼推出「台北秋趴」，邀請八三夭、李佳薇、魏嘉瑩、安心亞等6組樂團或歌手，於18日在台北花博公園舞蝶館演出。至於參加辦法，觀傳局透露，自8日起凡入住「台北外宿節」秋趴特約旅宿專案的民眾，即可索票參加，名額有限，額滿為止。

觀傳局8日指出，日前北市府鑑於北市旅宿業嚴重受到新冠肺炎衝擊，因此舉辦「台北外宿結」提振旅宿業發展，並帶動消費，目前申請參與台北外宿節的旅宿業已達標，全市12個行政區計有95家確定參與，其餘50多家報名資料審核中，其中參與的業者包括君悅酒店、圓山飯店、柯達大飯店等。

觀傳局長劉奕霆表示，希望透過「台北外宿節」提升民眾對於台北旅宿業的關心及參與，除了以活動創造「留宿」台北的意願之外，更目標募集北市150家旅宿業者共襄盛舉，提供優惠折扣及飯店好康，邀請民眾「來台北住暝」。

除了「台北秋趴」外，觀傳局還透露，為擴大「台北外宿節」參與層面，邀請更多業者加入外宿節行列，後續更將推出12條「台北秘境線路」，涵蓋北市12個行政區景點、商圈以及最新出爐的米其林美食，透過宅旅行的概念，給自己一個「今天不回家」的外宿機會，相挺台北、留宿台北並深度遊台北。

另外，對於「台北外宿節」7日於官方粉絲團公開直播第一場週週摸彩活動，觀傳局特別提醒，由特別嘉賓台北市議員陳重文、汪志冰、潘懷宗、鍾佩玲、侯漢廷、陳慈慧到場抽出免費住宿券、住宿折扣券及外宿包等共389個獎項，獲得民眾熱烈迴響，得獎名單已於外宿節臉書粉絲團公布。

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