魯蛇快看！日本41歲醜男「年約300美女」　曝「3秘招」擺脫母胎單身

在 Instagram 查看這則貼文 ひらてん@ブサイク界の救世主（@hirateen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 8:37 張貼

實習記者劉雪兒／綜合報導

日本一名41歲的男子平手樣貌普普，在感情裡受過傷，所以不相信愛情，卻因為某年生了一場大病，為了讓人生不留白，決定甩開自卑當個萬人迷，最後成功在一年內約到300多位女性，而這段事蹟也吸引電視台邀請他上節目，他也在節目中大方分享「3招」脫單的秘訣。

綜合媒體報導，平手因為長相普普，所以並沒有什麼桃花運，雖然自己曾交往過幾任女友，但對方都嫌棄他的樣貌，最後劈腿條件比較好的男人走了，可以說情路非常的坎坷，而他也漸漸開始不相信愛情，對自己感到非常不自行，對異性抱持警戒心。

在 Instagram 查看這則貼文 ひらてん@ブサイク界の救世主（@hirateen）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 6:21 張貼

直到30歲生了一場大病，心臟一度停止跳動，他才意識到人生無常，所以痊癒之後，便立定心志要成為萬人迷。他深知自己的外貌處於劣勢，因此選擇從其它地方下手，最後成功實現人生目標，一年內跟300多位女子約會，其中還包括和廣瀨愛麗絲、小島琉璃子撞臉的年輕美眉，甚至吸引綜藝節目邀請他來上節目，分享心路歷程。

平手在綜藝節目《NEWSな2人》分享了「3招」脫單秘訣，他下載了至少10個交友軟體，然後趁休假期間分別約3至4名女性見面聊天，以此增加脫單的機會。至於要怎麼透過照片吸引女性對自己有好感？他表示，自己非常明白自身的樣貌不出眾，所以會邀請專業的攝影師朋友幫忙拍攝、修圖、以及後期調色等，讓整張「個人形象照」更乾淨、清爽等，且會篩選出比較修身的全身照，還能展現親和力的照片分享在社交帳戶上。

在 Instagram 查看這則貼文 ひらてん@ブサイク界の救世主（@hirateen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 下午 7:40 張貼

最後，他還說，許多使用交友軟體的人都會上傳大頭照，但即使對方沒有照片，也要點進去按讚，這要既表達出，自己並不是個膚淺的人，還能藉此提供脫單的機會。