小北百貨創立26年！不被世代淘汰「3關鍵」　網推爆：神奇百貨

▲商店內物品應有盡有。（圖／翻攝自Google Map）

記者施怡妏／綜合報導

從南部起家的小北百貨，創立於1994年，截至今年九月，全台共有142家門市，經過時代和環境的變遷依然屹立不搖，有網友因此好奇，「小北百貨的客源都是哪些人阿？」什麼樣的優勢，讓小北百貨可以到今日仍舊沒有被淘汰。

原PO在PTT版上發文，好奇詢問大家，現在量販店、便利商店林立，「會到小北百貨消費的的客源都是哪些人？店內的商品有比較便宜嗎？有什麼優勢讓店家可以不被世代打敗」。貼文一出後，引來許多網友熱議，很多人提到「店內什麼都有，什麼都賣，什麼都不奇怪。」

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▲商品種類繁多和24小時營業，是許多民眾讚不絕口的優點。（圖／翻攝自Google Map）

網友紛紛提到，價錢便宜且店內商品種類繁多，「之前半夜去逛夜市後座帽子被幹走，那邊也有賣安全帽欸」、「小北根本神，缺什麼去找都有」、「東西蠻常特價，買到就算便宜」、「日本人表示：唐吉哥德是誰在逛的」、「世界上沒有小北沒賣的東西」、「你想得到的東西都有賣，更神奇的是店員都知道位置」、「應急用」。

也有不少人提到，小北百貨另一個致勝點「24小時營業」，「24小時的明亮五金行，很可以吧」、「24小時五金百貨，民眾的好朋友」、「小北百貨可是一個商圈機能好不好的其中一個指標」、「種類多又24hr還能刷卡，超方便」、「24小時，光這點就有客源了」、「不貴，啥東西都有，又24小時」。

小北百貨創辦人黃卜文生前曾透露過，某次半夜有客人敲門要買東西，意外發現「夜間商機」，便決定24小時營業，方便客人隨時有急買的需求。供應商也曾透露，某次1批外銷遭退貨的美耐皿餐具，成本價從40元跌至8元，「想說黃卜文可以藉此大賺一筆，沒想到他卻以9元的訂價出售」；許多婆婆媽媽口耳相傳，才讓愈來愈多人知道，小北百貨商品真的便宜又實在。