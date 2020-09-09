嘆錢存很慢！專家曝「5大關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

▲時間、人脈、興趣愛好、知識都是財富的一部分。（圖／pixabay）

文／水湄物語

財富不僅限於「錢」，你的時間、人脈、青春、興趣愛好、學歷、知識等都是財富。在我看來，理財就是理生活，理財的思維可以應用在生活各方面。所以接下來的內容，我會在時間配置、自我增值、開源變現、職業選擇以及財務規畫五個系統，分別介紹超級實用的理財思維和工具，幫助你做出更清晰的判斷和選擇。

讀完你會發現自己不僅熟練掌握了理財投資的方法，還可以將理財思維靈活的應用到生活中，不僅在「錢」的問題上想得明明白白，生活其他方面的難題，也可以迎刃而解。

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1.時間配置

年輕是美好的，又是稍縱即逝的，每個人的青春只有短短幾年，但仔細思考，人生又何嘗不是稀缺的？在你身邊，可能有人忙著升級打怪，有人忙著學習奮鬥，有人忙著升職加薪。如果我們沒有好好的規畫，會讓自己被外在事務牽著走，陷入一個窮忙的境地。

2.自我增值

學習是一輩子的事。過往看似不相關的專業和學習，反而可以成為你的個人資產，打造你的專屬跨學科思維模式，從而不斷拓寬能力圈，收穫人生的現金流。你會發現，不管是想放飛自我，堅持無用之用；或是想跨學科轉行，實現彎道超車，創造人生的更多可能，在正確的方法指導下都是可以實現的。

▲學習能讓自己的技能變好，創造更多不同的人生。（圖／pixabay）

3.開源變現

提到開源，很多人腦海裡可能會出現洗盤子、當收銀員這樣的畫面，這種賺錢方式並不是自由的，其本質依然是販賣時間。在這套系統中，你將收穫「富人時間價值」的思維框架，你會清晰的看到你的時間也是有成本的，付出每一分的時間，都要爭取投入產出比最大化；你還能夠學會如何用最少的時間和精力，聰明的賺取開源收入。

4.職業選擇

工作每天占用我們八小時，而一生至少要花三十年的時間，在你所選的職業上。它的重要程度不亞於你填寫的大學志願，甚至不亞於選擇人生伴侶。但很多人對待工作，更多的是出於對現實的妥協，而非斟酌再三後的價值選擇。

事實上，看一家企業值不值得你去效力，能不能給你帶來豐厚的薪酬和自我價值的實現，和分析一家公司值不值得你去投資一樣，你需要了解它的盈利模式和增長空間。一般來說，能幫我們賺錢的好公司，也值得你付出汗水和青春年華去為之奮鬥。在此系統中，你會學到如何用護城河和資產收益率等指標去判斷一家公司的好壞，你將會用一個全新的視角看待工作這件事，最終讓薪水為你的財富積累助力，讓你的財務自由之路走得更穩更快。

▲薪水有機會調漲，能讓財務自由之路走更快。（圖／達志／示意圖）

5.財務規畫

財務的重要性毋庸置疑，在我們人生的不同階段，它的功能和使命也不同。我們已經知道複利的奧祕，知道複利是由本金、收益率和時間三要素構成的。在時間維度上，我們已經知道越早開始理財越好，但另外兩個要素如何提高呢？當我們沒有本金或者是本金很少的情況下，如何從零開始擁有第一桶金？當我們面對10%或15%的高收益率，怎樣去判斷真假？最後這一個系統，你將收穫具體的財務方法論，遵循清晰的路徑，從現在開始構築自己的財富國。

讀完這五個思維系統，你一定會有一個與眾不同的觀點看待生活。理財，這個既熟悉又陌生的詞，看似抽象卻與我們的生活息息相關。用理財賺取收益，讓錢為我們工作，絕不是少數人的獨享，人人都可以透過理財創造從容不迫的人生。

本文摘自《理財就是理生活》／水湄物語／大是文化出版