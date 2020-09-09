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遠見／台灣飆5G

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱邱莉燕 攝影╱陳之俊

你發現了嗎？整個台灣正在蛻變為巨大的5G實驗室。工廠、馬路、舞台、球場……都成了5G應用的練兵場。《遠見》團隊走訪各界發現，台灣小而美，不僅資通訊整合力強，接近100％的智慧型手機普及率，正是實驗創新應用最佳場域。「5G、科技、台灣島」三者疊加，足以讓台灣從設備到應用，滲透未來全球5G產業！

繞過迷宮般的後台，從國家戲劇院3號門走到實驗劇場，永遠是一條左彎右拐、難以搞清楚方向的路。

不過，對電影導演莊知耕來說，如今已熟門熟路了，為了年底舉辦的5G國際年會，與各方高手討論劇情，五個月內，這條路走過不下數百次。

請繼續往下閱讀...

如無意外，這將是全球第一齣5G舞台劇，觀眾則是來台參加5G國際年會的全球產業翹楚，也被視為能否讓台灣一舉躍為表演藝術革命先鋒的關鍵一役。

做為技術支援單位，工研院資通所所長闕志克欣然出借最新開發的4K多視角攝影機、VR360（虛擬實境）眼鏡等尖端科技，再送上一群理工男，與兩廳院共同研究如何演出。

「超高清影像傳輸的延遲僅0.4秒，我們希望就算是坐在最後一排，戴著VR頭盔得到的體驗，還是跟第一排一樣，」闕志克提起自家的VR解決方案，自信滿滿說：「這項技術在全球算是前段班的。」

莊知耕「劇透」，整齣舞台劇將以「解謎」為劇情主基調，還分為好幾個現場。

「第一現場」實驗劇場的舞台將被分割成四塊，分別上演四個不同的小故事，觀眾可拿著平板，點選想要看的故事。隨即上樓，到達位於表演藝術圖書館的「第二現場」觀賞5G直播。另外，觀眾還能進入虛擬的「第三現場」，戴上VR頭盔聆聽演員的心聲，利用VR的身歷其境，完成與角色的共情，最後由觀眾「破案」。

5G實驗場域遍地開花　加速串聯生活體驗

在人們毫無察覺的悄悄中，整個台灣正在變成一個巨大的5G實驗室。工廠、馬路、舞台、球場……，一座座一間間，陸續成了5G應用的練兵場。

翻開台灣地圖，台北的兩廳院在做5G舞台劇；長庚養生村，跑著5G自駕貨車路測；桃園英業達的工廠，自建的5G企業專網剛完成驗收。相隔不遠的桃園航空城，工業局攜手思科建構的全台首座5G 開放式架構網路驗測平台，熱騰騰出爐。台積電、台塑兩大兆元產業龍頭，也獲准建置5G企業專網。

鏡頭往南，「5G台南隊」強強聯手，糾集11家業者與單位，企圖把古都變身為5G應用示範場域。來到高雄港，中華電信與中鋼運通已成功開發出5G智慧船舶技術。新世代通訊技術結合物聯網，也降臨在台東遙遠的海濱和山區，偏鄉部落正在推動5G遠距看診。

拚命大做實驗的，還有征戰兩岸商場23年的智慧眼鏡老將、佐臻董事長梁文隆。

智慧眼鏡，被視為5G時代可望取代智慧型手機的終端裝置，蘋果、微軟、臉書、亞馬遜紛紛搶進，而佐臻是罕見的台灣玩家，其系統整合技術，不遜於國際巨頭。

「這支眼鏡戴上去，就可以在眼前秀出你叫什麼名字，也能成為測體溫的防疫眼鏡，更廣被進入工業4.0的德國大廠活用，」梁文隆獻寶似的拿出一副副科幻電影造型的酷炫配件說，智慧眼鏡走AR（擴增實境）一路，其中的應用範圍， 更可謂「只有想不到，沒有做不到。」

值得一提的是，梁文隆還特地捐贈十支智慧眼鏡給位於彰化的員榮醫療體系。而如獲至寶的總院長張克士則積極將智慧眼鏡導入在醫療現場。

而就如同電影《鋼鐵人》英雄史塔克用雙手操控虛擬螢幕一般，張克士讓居家護理師戴上智慧眼鏡，前往患者所在的安養機構，遠端醫生的平板，便會出現居家護理師的「第一視角」，直擊傷口的現況。

電信權威、交大電機榮譽教授呂學錦，分析5G產業鏈的價值分布，零件設備占25％，電信網路僅15％，「應用才是市場最大宗，占60％。」

正因為如此，電信三雄與兩小的5G生死戰，已從用戶量與資費的流血戰，轉變為應用之爭。

6月30日起，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星等各自舉辦了盛大的開台記者會，但會場最吸睛的，是一個個秀在背板上的戰友LOGO：聯發科、研華、台達電、廣達、技嘉、Gogoro等，而這都足以證明，5G已然是百業共襄盛舉的平台了。

中華電信國際分公司總經理吳學蘭比喻：4G把全世界的人連在手機上，5G則要把全世界的物連到手機上，為此首先要把物變聰明。所以電信業的形態未來最重要改變是跟企業合作，協助企業把物都變聰明。

企業也正透過5G加速數位轉型。以遠傳電信為例，去年有九個PoC（實證場域概念驗證）企業客戶，遠傳電信總經理井琪透露，目前大幅增加到40餘個，而且有七成原先非遠傳客戶，「這40餘個，都是先前九個滾動而來的。」

可想而知，電信業的2B營收未來將超越2C。亞太電信總經理黃南仁直言，目前亞太的營收，企客占三成，一般用戶七成，未來可能會反轉。「那先前的投資，一定要往這個方向走。」

若將觀察時間拉長到未來的10年，台灣大哥大總經理林之晨預測，五家電信公司的商業模式恐將出現眾大分歧，「可能10年後再看五家電信公司，每家都長得不一樣，」林之晨說。

打破封閉架構　大廠寡占成過去式

早在2014年，台灣就有人敏感察覺到，5G可能是未來台灣產業界的重要一役。

執掌分配國家每年科技預算行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏，從2G時代，就開始觀察通訊產業了，對於不同世代的通訊應用，台灣所扮演的角色，他有著更深刻的感想。

台灣從一支手機都不會做，演變成手機代工大國，顯然是抓到製造的機會之窗。但到了3G、4G，舉凡制定國際標準、取得必要專利，台灣都沒有份。甚至，像是影音串流、行動支付、共享等翻轉世界的新經濟，台灣也只能買來用，坐看別人風生水起。

然而，5G又給了台灣再一次搭便車的機會。「5G跟過去的4G有一個重大的改變，就是開放式架構，」蔡志宏分析。以往，基地台等基礎設備向來由華為、愛立信、三星、諾基亞等大廠把持，從核心網路、基站，到射頻單元等，形成封閉式系統。

5G打破了傳統的遊戲規則，從封閉走向開放，原本的「一大包」可切分成眾多次系統，電信商不一定都要跟四大廠買，也可能向台灣伺服器及網通業者採購。以快速客製化著稱的台廠，顯然具備競爭優勢。

「台灣不會且不能在5G缺席，」蔡志宏發現，台灣主力資通訊大廠紛紛主張，一定要在全球5G供應鏈裡扮演舉足輕重的角色。

勇於嘗試，台灣探索5G時代的殺手級應用是如此的躍躍欲試。

台廠設備商卡位　搶攻白牌商機

拉高格局來看，5G的特性不光是頻寬大「跟圈圈轉說拜拜」，還是翻轉世代、典範轉移和台灣機會。

電電公會副理事長、仁寶董事許介立更斬釘截鐵地說：「台灣在5G的商機，除了能賺製造財和管理財，還能賺智慧財和應用財。」他認為，IT起家的台灣，占有絕佳的話語權，電腦筆電伺服器代工全球第一、半導體產值世界第二、產業鏈上下游完整，又是手機代工大國，產業實力雄厚。

「我們一個櫃子就能裝進一個專網系統，別人要做一整排，」經濟部5G辦公室技術長張麗鳳強調，全世界有哪一個國家，拚得過台灣的整合能力？

剩下的，就看他國的電信商要不要選台灣的解決方案了。

「白牌化過程中，其實是在賭這些電信商會不會繞過大廠，直接跟台灣的廠商合作？」闕志克說，類似情況在雲端資料中心發生過。

那麼，可以期待5G產業也像半導體一樣，在未來世界執牛耳嗎？

「當然需要努力，」國發會主委龔明鑫細數政府對5G的投資，台灣5G行動計畫204億元、前瞻二期500億，還有大A+計畫100億中匡列50餘億給開放式架構的開發，總額近800億元：「扮演全世界發展5G的關鍵性力量，我們有這樣的信心。」

打造5G科技島　向全球輸出智慧方案

5G所帶動不僅是上游的晶片半導體，周邊的5G零組件、天線與伺服器、開放軟體，往下的應用面，更包含了智慧製造、智慧交通、智慧醫療、遠距教育，甚至是影音展演。

這也是政府為何以行政院的層級推動5G，從頻譜釋照與世界接軌，再開放企業專網為場域，促成產業垂直合作，讓供應鏈動起來，一起投入應用開發的主因了。

「台灣是少數站在國家層次定調5G的國度，而且不能輸在起跑點，」廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令說：「這對產業的發展幫助很大。」

福爾摩莎正在形成「5G科技島」。其中，「5G」是未來十年最重要的通訊技術；「科技」是台灣具有獨霸地位的資通訊產業供應鏈；「島」則是應用場域，台灣小而美，接近100％的智慧型手機普及率，正是實驗創新應用的最佳場域。

三者疊加，足以讓台灣從設備到應用，滲透未來全球5G產業。台灣希望成為5G製造之島，更要是應用之島，企圖心是外銷國際市場。以往出口的是硬體零組件或設備的半成品，如今輸出的是智慧工廠、智慧球場、智慧交通等。

有趣的情景是，建於台灣本土，來賺取外匯的5G生產線、5G自駕車、5G城市……，讓台灣化身為大型Showroom，未來只要國外買家有意採購，就飛來台灣試用。

台美攜手建開放平台　為挺進國際練兵

「發展5G，台灣要組的不只國家隊，更是國際隊。」新上任的經濟部長王美花所言其來有自，由於5G強調的是萬物相連，自然是少不了雲端做為收集數據和邊緣運算的後盾，於是，擁有「全世界最大一朵雲」亞馬遜網路服務（AWS），則成了台灣當然的神隊友。

AWS台灣暨香港總經理王定愷透露，聯發科領先全球上市第一顆5G的SoC單晶片系統，投產前所需的電路認證模擬，就都是統統上傳到亞馬遜AWS平台運算。「這就是為何我們常說，上錯了雲就出不了海，」王定愷微笑說。

而為樂天設計核心網路的美商思科，與工業局聯手，共同打造「5G開放網路驗測平台」，供台廠測試自家的5G設備，是否能在開放架構下順利運行。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟認為，相對於3G、4G強調的是人與機器的對話，5G的核心則是機器跟機器對話，而這剛好是台灣的機會。

只是被捧上天的5G，真能賺到錢？其實，政府部門、電子五哥、電信公司等，眼下都是摸著石頭過河，成敗，沒人敢保證。

只不過，當一項科技實驗正在進行中，就要看容錯的空間與機制，是否夠大、夠有彈性？

「要營造友善的環境，協助大家尋找翻轉點和槓桿點，」王定愷舉例，很多創新應用可能率先會被法規綁住：「環境不友善的話，再怎麼找點都很難。」

台灣科技島和5G，正邀全球入網。前提是生態系裡的每一員，都要更有智慧。

【本文摘自遠見雜誌9月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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