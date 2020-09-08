包裝茶產值上看250億！統一推「文青風」茶飲新品牌搶市

▲統一企業推出「文青風」茶飲新品牌，搶攻年產值上看250億元的包裝茶飲料市場商機。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

茶飲料是今年各大食品廠角力戰場，統一企業瞄準質感茶飲新趨勢，推出「文青風」茶飲新品牌璞韻，主打台灣四季青茶與日本煎茶，結合當代簡約的瓶身設計，搶攻年產值上看250億元的包裝茶飲料商機。

依據台灣製茶工業同業公會統計，國內每年包裝茶飲料市場一年商機超過250億元，由東方線上發布於SmartM資料亦顯示，2018年包裝茶超過八成銷售額來自超商，每年到了夏季，統一、泰山、味全、黑松、可口可樂等飲料大廠仍相繼推出新品搶市。

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統一企業過去聚焦發展主力品牌茶裏王，屢獲國際評比肯定，今年再鎖定分眾市場，秉持「璞藝出細韻」的精神，以四大特色：嚴選 100% 日本春季一番茶與 100% 台灣春冬茶、10 小時 16 分靜置引香、京都石臼低溫慢磨抹茶、獨特凝香封藏工法，為重視品質內涵的消費者提供新選擇。

統一企業公共事務室經理凃忠正表示，新世代消費主力越來越推崇茶品的質感，即使是一瓶隨手可得的瓶裝茶，也希望在豐沛層次感中觸發自我沉澱、卸下武裝的共鳴，帶動高質感茶飲的發展契機，統一推出高質感瓶裝茶品牌「璞韻」，樹立消費者對於瓶裝茶飲更深刻的內心與情境連結，成就「心的茶飲觀點」。

另外，看準時尚小包風潮的流行熱度，璞韻調整市場主流瓶裝茶飲規格，將瓶身尺寸精緻化，隨時隨飲更加輕便。包裝以日式和紙搭配現代留白、洗鍊的文青風格，切中時下社群著重影像傳散的視覺獨特性，將瓶裝茶飲轉化為生活配件，滿足新消費主力族群對視覺與品質要求兼具下的選物喜好。