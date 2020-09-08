　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

王品鐵粉變股東再加碼！十月抽股票等值現金「機率高三倍」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證下，抽出三位幸運粉絲獲得王品股票現金。（圖／王品集團提供）

▲王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證下，抽出三位幸運粉絲獲得王品股票現金。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

為響應政府三倍券政策，王品集團日前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，今（8）日抽出三位幸運兒，為吸引「鐵粉變股東」，王品宣佈將在十月初加碼舉辦抽股票活動，幸運兒可獲得相當於王品一張股票的等值現金，且中獎機率提高三倍。

王品集團日前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6月8日至7月14日，短短37天發出55萬張「現金兌換券」，民眾每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送出王品(2727)股票一張(抽獎日當天收盤價之現金交付)，讓王品鐵粉直接升格當王品股東。

請繼續往下閱讀...

王品表示，截至今天為止，全台回兌人次已達十萬大關，並在王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證，由電腦隨機抽出603位幸運兒，其中三名得主獲得王品股票等值現金的頭獎。

為感謝消費者熱情支持，王品集團宣布將在10月初加碼舉辦一場抽股票活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從明日起至9月底回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，等於中獎機率高了三倍。

展望後市，王品表示，下半年營運以汰弱留強、加速展店為主，除八月一口氣新開7家門店，包括「石二鍋」重返士林商圈、「陶板屋」進駐林口，「聚北道昆布鍋」也在中壢的SOGO百貨開新門店外，其他品牌的展店計畫也都在進行中，預計到年底，王品全台門市將可達到300店的年度目標。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／iPhone 12終於要來了！9/16線上見
無視屁股痠！他突「射出鮮血」嚇傻…醫一驗末期了：癌細胞吃進去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

餐飲回溫！漢來美食八月營收3.65億元「創同期新高」

鼎泰豐點不到的美食進駐超商！攜手全家搶攻2000億外食商機

雄獅全台門市今年底縮減至50家　董座王文傑：轉型是唯一的路

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

小七強攻數位「會員數衝上900萬！」　OPEN POINT 1點抽百萬名車

公司登記數71.2萬家創新高　台北市公司登記資本額全台冠軍

海運貨櫃運價瘋漲　法人看好長榮、陽明、萬海後市表現

台畜打造全台最大肉品加工廠　黑豬肉咬感好搶攻中秋烤肉商機

散裝航運喜迎運輸旺季　慧洋、正德營運下半年優於上半年

影／加利不當得利恐超過1800萬元　經濟部秀口罩合約打臉林明進

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

包裝茶產值上看250億！統一推「文青風」茶飲新品牌搶市

台商生產線轉移東南亞！聖暉訂單暴增10倍　明年營收比重衝破1成

王品鐵粉變股東再加碼！十月抽股票等值現金「機率高三倍」

快訊／美股拋售潮繼續！特斯拉暴跌18％　納斯達克重挫3.7％　

四間KY公司齊開法說！提升投資人信心　證交所續強化監理措施

台積電股票「不賠反賺」原因曝光！資深股民讚爆：我後悔下車

勤凱8月營收年增127.76%！「太陽能導電漿料」需求持續成長

紡織股王儒鴻8月營收年減17%　盼Q4進補全年目標達陣

台新放手彰銀！張綱維意外神救援　台新金笑納天上掉下來的禮物

旺宏8月營收31.54億元「4個月來高點」！Q3整體展望審慎樂觀

用過都說累…「性慾滿到溢出來」5星座公開！　TOP1天蠍靠打砲舒壓

2名澳洲記者遭約談是「正常執法」！趙立堅：只要守法就不用擔心

勞動部正式公告：明年1月1日起調薪　「基本工資2.4萬」

金曲重量級表演嘉賓公布！　田馥甄坦言開金嗓演出「有點緊張」

中職／霸能拚10勝對上米蘭達　米蘭達在桃園未勝投

父母離婚「愛來不及說出口」　何妤玟抱憾沒能跟老爸說再見

影／中職／陳重羽再見安打、弟弟跑回致勝分　難得一見紀錄

韓國「櫻桃霓虹燈」洗版IG　還有絕美「星球檯燈」直接在房間賞月

中職／郭阜林「9局」王！連兩場9局轟　完全比賽再見轟也是他

「台北秋趴」18日登場　八三夭、李佳薇等6組歌手、樂團輪番獻唱

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

財經熱門新聞

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

即／拋售持續　美股那指暴跌3.7％

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

台新放手彰銀　張綱維意外神救援

台積電股票「不賠反賺」原因曝光

下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

生日看中全聯夯品！網讚79元CP值高

過世前贈與600萬給配偶　要報遺產稅

收入低想玩股票！專家曝理財「5中肯建議」：投資非首選

台商生產線轉移東南亞！聖暉訂單暴增10倍

包裝茶產值上看250億！統一推「文青風」茶飲新品牌搶市

王品鐵粉變股東再加碼！十月抽股票等值現金「機率高三倍」

更多熱門

相關新聞

搶救冷門股！股票造市者制度出爐

搶救冷門股！股票造市者制度出爐

金管會今（8）日宣布，為活絡股市量能及提振優質低流動性股票的交易性，督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，預期對活絡國內資本市場帶來正面效益，規劃於2021年6月底上線。

ETF都是散戶在買，所以很危險？

ETF都是散戶在買，所以很危險？

寵物雲人氣零食乾乾TOP5公布！

寵物雲人氣零食乾乾TOP5公布！

收入低想玩股票！專家曝理財「5中肯建議」：投資非首選

收入低想玩股票！專家曝理財「5中肯建議」：投資非首選

關鍵字：

王品股票抽獎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

Apple釋出iPhone 12邀請函

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

比特犬沒繫繩狠咬　貴賓犬噴血慘死

快訊／放話公開性愛影片被譙翻　謝和弦首對KT道歉

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

雨4天更廣更強↓3℃轉濕涼　熱區出爐

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

桃園農夫整地　雙腿捲翻土機命危

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

等紅燈忘我滑手機！員警「陪看5秒」後方全憋笑

野生「零負評女神」現洲際棒球場

賓士男國道逆向撞爛！竟無照酒駕

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面