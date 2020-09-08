王品鐵粉變股東再加碼！十月抽股票等值現金「機率高三倍」

▲王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證下，抽出三位幸運粉絲獲得王品股票現金。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

為響應政府三倍券政策，王品集團日前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，今（8）日抽出三位幸運兒，為吸引「鐵粉變股東」，王品宣佈將在十月初加碼舉辦抽股票活動，幸運兒可獲得相當於王品一張股票的等值現金，且中獎機率提高三倍。

王品集團日前推出「王品送現金、加碼再振興」活動，從6月8日至7月14日，短短37天發出55萬張「現金兌換券」，民眾每回兌一張「王品現金兌換券」，除了當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎送出王品(2727)股票一張(抽獎日當天收盤價之現金交付)，讓王品鐵粉直接升格當王品股東。

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王品表示，截至今天為止，全台回兌人次已達十萬大關，並在王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶、集團稽核長張惠瑛及黃啟翔律師見證，由電腦隨機抽出603位幸運兒，其中三名得主獲得王品股票等值現金的頭獎。

為感謝消費者熱情支持，王品集團宣布將在10月初加碼舉辦一場抽股票活動，放寬「現金兌換券」回兌10萬張才抽獎的規則，將從明日起至9月底回兌的名單中舉辦第二次抽獎，獎項不變但日期縮短，等於中獎機率高了三倍。

展望後市，王品表示，下半年營運以汰弱留強、加速展店為主，除八月一口氣新開7家門店，包括「石二鍋」重返士林商圈、「陶板屋」進駐林口，「聚北道昆布鍋」也在中壢的SOGO百貨開新門店外，其他品牌的展店計畫也都在進行中，預計到年底，王品全台門市將可達到300店的年度目標。