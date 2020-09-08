台積電股票「不賠反賺」原因曝光！資深股民讚爆：我後悔下車

▲民眾都會討論台積電股票到底要不要買。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

晶圓代工龍頭「台積電」（2330）近期股價飆升，近兩周最高收盤價達444元。有網友詢問，「買台積電股票是不是肯放幾乎都不會賠錢？」文章一出，立即引起討論，甚至還有內行股民指出「零風險」後悔提早下車。

網友在「八卦板」PO文指出，「買台積電的股票，只要你有耐心，就算被套牢，股利季季發。因為在市場上沒對手，股價隨時有機會飆上新高的價格。」讓他不禁好奇，「買台積電的股票只要肯放有耐心的話，是不是幾乎不會讓投資人賠錢？」

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文章一出，立即掀起熱議，網友們紛紛留言「我後悔下車」、「台G定律至今有效，未來不知道」、「有種現在進場阿」、「就說目標股價都5字頭，還不上車」、「2025前技術會一直領先，安心買就對了」、「安心慢慢放。台灣半導體專業的精英多半在台積，你還擔心什麼」、「這波大家都知道超穩而且33%，你不要一堆人搶」、「前提是要有本金上車」。

不只是網友喜愛台積電，就連財信傳媒董事長謝金河也在臉書上盛讚「台積電護國神山效應越來越大」。他提到，台積電總裁魏哲家認為疫情為台積電帶來龐大商機，台積電在先進製程遙遙領先，更帶起完整的產業鏈，包括近期綠電族群如離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，就是源自台積電包下沃旭產能，顯見台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球。

此外，台積電也持續衝刺先進製程技術，包括5奈米強效版、4奈米量產進度超前進度，3奈米將於明、後年陸續量產；至於2奈米，也規劃在台灣發展，關鍵技術在台灣耕耘。外資報告看好台積電，也調高目標價至536元。