勤凱8月營收年增127.76%！「太陽能導電漿料」需求持續成長

▲勤凱科技。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

導電漿料大廠「勤凱科技」（4760）公告8月營收為9126萬元，年增127.76%；累計前8月營收7.4億元，年成長105.37%。勤凱表示，相較於第二季受惠全球經濟解封後出貨大增，第三季客戶視庫存水位調整訂單，因此第三季單月營收略低於第二季，不過相較於去年，原有客戶及新客戶訂單增長下，營收仍保持翻倍表現。

勤凱指出，以被動元件下游應用來看，新冠肺炎（COVID-19）推動宅經濟，NB、雲端需求持續成長，5G應用、汽車電子的市場不斷擴大，相關應用的設備與終端產品所需的被動元件數量增加，被動元件市場規模將進入新一波成長階段。

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勤凱與客戶合作關係密切，並持續開發導電漿料新產品，因應高階被動元件需求，研發能力與產品品質領先同業，將受惠被動元件產業成長的趨勢。

另一方面，由於需求回溫、疫後也復工，全球太陽能市場已開始復甦，勤凱新產品太陽能背銀導電漿的出貨量明顯增加，營收貢獻如預期拉高；太陽能背銀導電漿自去年底開始出貨，今年進入量產及成長期，主攻台灣與東南亞市場，勤凱也陸續增加新客戶，成為業績增長的另一大助力。

展望未來，勤凱表示，雖然終端市場消費仍將受到疫情影響，仍樂觀看待接下來的需求，以接單情況來看，市場需求或將較原先預期樂觀，將持續開發被動元件、太陽能背銀導電漿新客戶，擴大市場規模，維持穩定成長。