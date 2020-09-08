iPhone 12準備9月中旬開始生產了！　5G版6.1吋雙鏡頭先亮相

▲iPhone 12系列模型機。（圖／記者邱倢芯攝）



記者王致凱／綜合報導

日本媒體報導，蘋果公司已經克服全球疫情影響，準備於9月中旬開始生產5G版本iPhone。據悉，蘋果將以有限規模開始生產，並於9月底至10月初之間開始大量生產，但由於落後時間表，今年恐怕無法實現出貨8000萬部5G iPhone目標。

《日本經濟新聞》引述兩名知情人士說法，與往年的8月份開始大量生產、9月份發表新產品陣容的進度相比，今年蘋果新機進度顯然落後，但進度與幾個月前相比已經有明顯改善。

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然而，由於年初因各國旅行限制和疫情影響而花費許多時間，蘋果公司今年時祭出貨量最終可能落在7300萬部至7400萬部之間，無法達到8000萬部5G iPhone的生產目標。

據悉，蘋果公司計畫在今年推出4款5G iPhone，9月中開始將生產至少一種機型，其中包括最低價格的6.1吋OLED螢幕和兩個後置鏡頭機型，約佔蘋果5G iPhone訂單的40％。而旗艦型號則搭載6.7吋螢幕和三顆後鏡頭。

與此同時，蘋果還大幅提高新款iPad的訂單，以滿足未來遠距離辦公和教學的需求，顯示蘋果公司對今年下半年產品的穩定需求持樂觀態度。據稱，蘋果準備推出新配件，可用來追蹤非蘋果裝置，目前已經投入生產。

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