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金融建言白皮書聚焦4大主軸　厚植資本市場受關注

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▲▼金融總會理事長許璋瑤。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金融總會理事長許璋瑤。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金融總會理監事會議今（8）日討論金融建言白皮書內容，並且即將公布；根據了解，今年白皮書建言聚焦四大主軸，包含促進金融產業發展、金融扶植實體產業、金融風險與資安個資管理、政策法規綜合建議等，其中共計提出23項建言、38項具體的作法。

受疫情影響　今年IPO、SPO雙雙衰退

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其中，最受關注的則是促進金融產業發展中券商公會所提出厚植資本市場，報告中指出，由於全球經濟不穩定，影響上市櫃公司掛牌的意願，及籌資的腳步，初次上市櫃（IPO）家數2018年有60家，籌資金額為235億元、2019年為35家籌資金額為280億元、2020上半年僅為8家、籌資金額8億元。

現金增資（SPO）案件家數在2018年家數為112家，籌資金額1979億元、2019年為99家，籌資金額1587億元、今年上半年僅41家、金額204億元；不論是IPO或者SPO案件都明顯下滑。

▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲今年上半年不論初次掛牌（IPO）、現金增資（SPO）都雙雙衰退。（圖／實習記者方敬攝）

中央銀行統計，我國金融帳自2010年第三季至2020年第一季已連續39季淨流出，累計流出規模達4821億美元；同期，金融帳下的證券投資淨流出累計5262億美元，顯示我國資本市場商品不足，較難滿足投資人對資產配置多元化的需求。所以券商有五大建議，以扶植我國的資本市場。

一，掛牌募資彈性化：

鬆綁掛牌條件和募資規定，研議中小企業板協助中小企業募資並參考瑞士交易所推動理財商品掛牌。根據了解，券商認為過去以財報作為審核條件時，許多中小企業無法符合條件，尤其今年又受到新冠肺炎（COVID-19）衝擊，上市上櫃之路更為艱難，但是其實是很有發展潛力與前景，所以希望可以放寬中小企業能夠掛牌籌資條件。

二，交易制度靈活化：

例如推廣分戶帳以強化資本市場基礎建設，開放具一定資格的外資可以其持有的外幣擔保品進行資金融通買台股、整合資券規定活化資金券源的運用、活絡ETN例如納入定期定額、信用交易或者零股交易的標的、整合權證交易資訊與權證交易平台以便投資人查詢相關資訊、鼓勵造市、活絡盤中交易及建構證券期貨市場大樹具中心、以營造金融創新環境鼓勵業者創新商品等。

三，證券商發行商品資本計提合理化：例如證券商發行ETN風險計提合理化。

四，宣導台股特色：對國人強化宣導台股基本面穩健、高殖利率等優勢。

五，鼓勵國人買台股：例如針對國人定期定額持有台股達一定年限提供獎勵金或獎品。

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