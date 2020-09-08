疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

▲根據統計，到今年第2季為止，上市櫃公司大陸投資收益1,543億元，一舉創下歷年同期新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日公布國內上市櫃公司今年第2季海外及大陸投資情形，上市櫃公司大陸投資收益1,543億元，改寫歷年同期新高，證期局表示，受到疫情影響，帶動消費性電子及遠距產品需求增加。

根據金管會統計，在海外投資方面，截至今年第2季，上市公司714家，上櫃公司560家，合計1,274家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1,609家的79.18%，較去年底減少2家。

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上市公司累計海外投資6兆2,962億元，上櫃公司6,239億元，合計6兆9,201億元，較上年底增加2,288億元。金管會證期局副局長蔡麗玲表示，海外子公司營運資金需求、參與現金增資、建廠或改善財務結構，推升增加海外投資金額，其中上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

另在大陸投資方面，到今年第2季為止，上市公司671家，上櫃公司520家，合計1,191家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1,609家的74.02%，較上年底減少7家。

上市公司累計大陸投資2兆2,848億元，上櫃公司2,396億元，合計2兆5,244億元，較上年底增加134億元。蔡麗玲指出，基於營運策略考量增設大陸子公司及分公司，或因應子公司業務拓展、建廠的資金需求，其中上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

統計也指出，到今年第2季止，上市櫃公司投資收益合計1,543億元，一舉創下歷年同期新高，主要是受疫情影響，帶動消費性電子及遠距產品需求增加；至於投資收益累計匯回金額，累計5,087億元，占累積原始投資金額2兆5,244億元的20.15%，匯回金額、比率雙創歷史新高。