研華8月營收月減2.48%！累計339.9億元年衰退4.7%　Q3展望保守

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）公布2020年8月份合併營收報告為42.95億元，月減2.48%，年衰退10.99%；累計前8月份營收為339.9億元，年衰退4.71%。

研華表示，8月以區域來看，歐洲與韓國市場表現較為突出；若以事業群而言，智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）呈現年成長，其餘事業群則年衰退。

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若以累計至8月營收來看，在地區表現方面，中國、台灣與韓國市場呈現年成長，而美國與歐洲仍呈現下滑情況；在事業群部分，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）與應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）為年成長，而其他事業群營收仍呈現年下滑。

研華經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，今年第二季營收大幅季成長，主要歸因於第一季的大幅延單，整體上半年營收仍下滑3.8%，但研華持續專注產業經營與精進管理，毛利率明顯回升，加上計差旅費用大幅下降，上半年營業利益率達17.8%。

值得注意的是，今年第二季接單較第一季下滑約10%，顯示許多客戶受疫情影響導致出現專案暫停，或者延遲開案現象，尤其大型客戶最為明顯，此情況將反映於第三季營收。