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口罩進口約9成來自大陸　海關強調「查獲偽標一片都無流入市面」

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▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲海關8月10日起查獲偽標MIT口罩有84萬多片。（圖／記者許立昕攝）

記者吳靜君／台北報導

關務署今（8）日表示，今年7月1日前因口罩非管制進口物品，因此只要符合進口稅則申報內容，海關就會放行；而根據關務署統計，今年上半年進口口罩的數量大約是1.34億片，其中1.1億片是來自中國大陸。

7月開始開始管制醫用口罩與非醫用口罩，醫用口罩大約進口90萬片，其中中國大陸占比88萬片、其他地方約2萬片；非醫用口罩5656萬片，中國大陸有4831萬片，另外一個進口大宗則為菲律賓，則有769萬片。

請繼續往下閱讀...

另外，8月的部分進口醫用口罩則是6248萬片，其中最大是菲律賓大概是5373萬片、大陸是360萬片。非醫用口罩為8423萬片，約8315萬片是中國大陸、越南是87萬片其他則是21萬片。顯見不論是醫用口罩或者是非醫用口罩，中國大陸是主要的進口國家。

口罩進口「未強制」標示產地　境內管理難度大增

至於外界所關心海關查獲偽標MIT口罩，關務署表示，累計自8月10日至9月5日共計580筆、84萬2,505片，原申報收件人為公司者計68筆，其餘512筆非公司；而從海運快遞進口的大約是42萬片、空運快遞進口的也差不多的片數；至於貨櫃進口者則未查出有偽標MIT情形，關務署強調「查獲的偽標MIT口罩，都扣留在海關，一片都未流入市場當中」。

至於衛福部提出，進口口罩要逐片標示原產地或者是MD（醫用）都涉及鋼印壓模涉及機器設備改善，國外廠商是不是能夠配合還需要進一步討論。

但以關務署的角度來說，贊成逐片標示產地或者是標示醫用、非醫用的口罩，目前非醫用的口罩都沒有標示產地，都是一箱一箱散裝，只是報單申報是中國大陸，目前規範是進口貨物沒有強制標示產地，除了特定的紡織品，其他沒有強制標示產地，所以即使沒有標示海關也會放行，就會有境內管制的問題例如改貼標籤、擅改印為醫用的商品，關務署也贊成為了境內管理還是應該要逐片標示清楚，執行上也更為清楚。

不過國外廠商也並非只供應台灣，國外廠商也會思考還要另外壓製產地，就可降低出口到台灣的醫院，也是另一種非關稅的貿易障礙。

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