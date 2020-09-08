國旅大爆發、繳稅效應加持　7月刷卡額3626億飆史上新高

▲根據金管會統計，今年7月刷卡金額達3,626億元，一舉創下歷史新高。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日公布今年7月信用卡最新統計，今年7月刷卡金額達3,626億元，月增52.93%，一舉創下歷史新高，主要是刷卡繳稅入帳1,085億元，以及振興三倍券方案刺激國旅消費，增加76億元刷卡量。

根據金管會銀行局統計，截至今年7月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,915萬張，總有效卡數約3,228萬張，其中當月簽帳金額約3,626億元，較上月增加1,255億元，成長幅度達52.93%。

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今年7月信用卡簽帳金額3.636億元，一舉創下歷史新高，金管會銀行局副局長黃光熙表示，由於每年綜所稅繳納期限皆是5月底，今年因疫情關係延至6月底，因此以刷卡繳稅的話，則會在7月入帳，金額達1,085億元；第二，振興三倍券方案刺激國旅消費，加上7月適逢暑假檔期，超商、餐廳、旅遊、住宿等通路刷卡金額增加76億元。

觀察各家銀行7月刷卡金額表現，中信銀行以單月簽帳金額699.72億元奪第一，其中約有一半為稅款挹注；其次為玉山銀行606.21億元，其中約有3成為稅款；排名第三的是國泰世華銀行504.08億元，而稅款就占了2成。

統計也指出，今年7月發卡王由台北富邦銀行奪下冠軍寶座，一共發了9.75萬張，主要是J卡、MOMO卡帶動所致，緊追在後的是玉山銀行（8.81萬張）及中信銀行（8.51萬張）。