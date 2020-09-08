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美中角力之下的三個巧合！　謝金河：大時代變化的轉折點

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

美中角力之爭越演越烈，川普為了鞏固選情，祭出全面封殺華為的強硬策略。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，兩年前的這一天，2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。

謝金河指出，一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是 ASML 預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

請繼續往下閱讀...

▲▼美中國旗。（圖／CFP）

▲美中角力戰越演越烈。（圖／CFP）

謝金河點出，從2018年這一天到現在，回顧美中角力的現況不但沒有減緩，而且使力愈來愈重。其一是美國對華為的制裁已到堅壁清野的地步，使用美國技術的晶片到9月15日這一天就完全停售，未來華為智慧手機的命運，大家高度關注；而華為公主孟晚舟仍拘禁在加拿大，這兩年任正非全力搶救，但仍然無力救援，美國對華為的壓力有增無減。

二是 ASML 的光刻機，這原本是出給中芯國際的，卻離奇被燒毀，這幾天傳聞美國要把中芯國際列入制裁清單，中芯國際在香港大跌逾22％，在科創板也跌11％，連有生產光刻機潛力的中微電子股價也大跌一成以上。現在中國要以舉國之力發展半導體產業，全球都睜大眼睛在看。

三是張首晟自殺後，美國對技術保護全面戒備，中國大陸在美國的學者行動受限，過去幾年中國大陸喊得最大聲的「彎道超車，厲害我的國」，這兩年聲音已減弱很多。

謝金河表示，這三件同一天發生的大事，再隔幾年來看，都是大時代變化的轉折點。

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