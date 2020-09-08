5G國家隊仁寶入列！瞄準專網新商機「年產值上看500億元」

▲經濟部技術處今（8）日宣佈攜手仁寶、明泰、雲達等業者，將投入5G企業專網國產產業生態系建置。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

5G國家隊成軍！經濟部技術處今（8）日宣佈攜手仁寶、明泰、雲達等業者，將投入5G企業專網國產產業生態系建置，以通訊技術與服務及應用場域一條龍模式，建立切入5G專網優勢，並建構自主供應鏈，期望在2022年年產值達到500億元規模。

蔡政府定調今年為5G開台元年，經濟部今天舉行「5G邁大步 專網引新機」記者會，發表5G專網系統、應用場域實證的推動方向及成果，並宣布瞄準5G專網的新應用契機，整合國內網通、伺服器、系統整合商、營運服務商等業者，投入5G企業專網國產產業生態系建置。

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經濟部技術處代理處長林德生表示，全球電信設備市場產值達到上兆元規模，現今5G設備白牌化與虛擬化的全新技術變革，對臺灣而言是一個新機會。我國的資通產業及伺服器產業具有切入5G專網優勢，尤其在晶片半導體、關鍵零組件、終端設備、網路設備、雲端伺服器等方面的產業供應鏈連結度高、市場競爭力強，也有智慧城市應用普及場域示範等利基。

▲經濟部技術處今（8）日宣佈攜手仁寶、明泰、雲達等業者，將投入5G企業專網國產產業生態系建置。（圖／經濟部提供）

林德生指出，經濟部串聯設備到應用的國產端對端解決方案，建構網通產業、伺服器產業、系統整合到場域應用，邀集明泰、雲達、仁寶、三軍總醫院、遠傳、中華電信、工研院及資策會等單位共同投入專網開發，打造國產5G企業專網技術，並建構自主供應鏈，期望在2022年年產值達到500億元規模。

經濟部5G辦公室許冬陽主任指出，2030年十大垂直產業受5G所帶動ICT投資將達1.5兆美元，5G專網垂直應用除將成為新興市場外，其產業鏈分工將更為細緻，台灣網通設備廠商不只生產設備，也可跨足網通系統整合領域；亦或是電信營運服務商，跨足應用服務整合等，甚至未來可將一整套解決方案輸出國外。



仁寶副總經理梁志賢表示，仁寶提供End-to-End 的5G 企業專網解決方案，除了投入在智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域外，也與工研院以及資策會在教育文化、智慧展演以及跨領域的5G整合應用領域有積極的合作開發。

明泰科技協理葉逢棋表示，明泰積極響應政府5G政策，看好5G專網在應用場域發展，透過與工研院在許多專案的密切合作，如公共事業電力物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等5G試驗場域建置累積了相當多的經驗。雲達科技協理李家瑞也對雲端技術為5G網路帶來的破壞性創新深具信心，可以在5G專網的時代為企業提供嶄新及完整的端到端解決方案，加速數位轉型。