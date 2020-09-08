搶救冷門股！「股票造市者制度」3篩選標準出爐　2021年6月底上路

▲為活絡股市量能及提振優質低流動性股票，金管會將推出「股票造市者制度」，預計明年6月底上線。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（8）日宣布，為活絡股市量能及提振優質低流動性股票的交易性，督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，預期對活絡國內資本市場帶來正面效益，規劃於2021年6月底上線。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，股票造市者制度將同時導入造市者（提供買賣報價）及交易獎勵參與者（積極參與交易），均由證券自營商參與。

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蔡麗玲指出，造市標的採以全部股票搭配優質低流動性股票交互挑選的方式，其中須符合3大條件，一是優質低流動性股票篩選標準為上市滿1年；二是需符合交易面條件，包括日均成交量、週轉率及波動率較低；最後是發行面條件，如最近年度財報無虧損、每股盈餘（EPS）大於2元且近1年有配息。

蔡麗玲也提及，證交所將訂定造市者報價原則及獎勵辦法，包含經手費折減或獎金等；證交所今年2月初步徵詢過14家券商，其中8家有意願參與，期許隨著相關條件更為明朗化後，參與者會越來越多。

至於外界擔憂此制度是否出現不當交易的情況，蔡麗玲說，現行證交所已有監視制度，也就是證券商要開專戶，因此「左手賣右手」的問題在現行監視制度就會發現，若有違規屆時將依規定處理。