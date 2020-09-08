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遠傳入股亞太電　台灣大總經理林之晨：天造地設一對

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▲▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者湯興漢攝）

▲對於遠傳入股亞太電 ，台灣大總經理林之晨說，以頻譜資源角度分析，遠傳的確比較適合亞太電，「是天造地設的一對」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／中央社記者蘇思云

遠傳4日晚間無預警宣布，與亞太電簽訂20年業務 合作合約，遠傳將以取得的3.5G頻段（80MHz）與亞太電信進行共頻共網合作。 遠傳董事長徐旭東今天在五大電信業者拜會國家通 訊傳播委員會（NCC）後受訪時表示，企業有時候合作 、有時候競爭，對於遠傳與亞太的合作案「看得很平凡 、很平常」，強調此時有合作需求。

遠傳總經理井琪則 說，財務上有評估過，亞太之後用遠傳網路，也可以提供用戶5G服務，以前雖然亞太在賠錢，但相信未來會愈 來愈好。

請繼續往下閱讀...

台灣大總經理林之晨則說，鴻海集團跟遠傳集團相當門當戶對，亞太跟遠傳的合作，相信對亞太狀況會有所助益。 媒體詢問台灣大後續會不會進一步減少亞太持股， 林之晨表示，短期內還是會樂當「快樂的小股東」，希望遠傳幫助亞太事業愈來愈好，手上持股因此獲益也蠻開心的。不過，後面又補了一句，「這是一則以喜、一 則以悲。」

由於亞太曾在4G時代借用台灣大網路，媒體詢問會不會覺得「煮熟的鴨子飛了」，林之晨回應，5家業者都在每個時間點探詢最好的合作夥伴，「不會覺得煮熟的鴨子飛了」。如果以頻譜資源角度分析，遠傳的確比較適合亞太，結構上可能從當初遠傳多拿頻譜、亞太少拿頻譜時就已經決定了，後續大家在做什麼努力，都無法改變頻譜的互補性，「亞太最終選擇遠傳是很合理的 ，這其實是天造地設的一對。」

林之晨表示， 台灣大今年下半年會加速建設，也可能跟其他業者策略合作，但更重要的是會加速5G網路建設，確保台灣大在5G覆蓋上有最好的體驗，加上蘋果 iPhone新機可能10月、11月登場，希望屆時成為用戶首選服務商。 媒體進一步詢問台灣大是否會跟台灣之星洽談合作 ，林之晨僅回應，台灣大採取開放態度。

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