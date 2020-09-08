　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場　採用五艘台灣籍人員運輸船

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲沃旭致力協助台灣船舶供應商提升海事工程能量，攜手宏華營造子公司東方風能，租用人員運輸船（Crew transfer vessel, CTV）參與大彰化東南暨西南第一階段900MW離岸風場建造工程。（圖／沃旭提供）

▲沃旭攜手宏華營造子公司東方風能，採用五艘台灣籍人員運輸船。（圖／沃旭提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
全球離岸風電領導企業沃旭能源今（8）日宣布，已經簽署合約租用五艘人員運輸船（Crew transfer vessel, CTV），組成台灣籍CTV船隊，明年起全力參與投入大彰化東南暨西南第一階段900MW離岸風場建造工程。
 
沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化東南及西南離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是沃旭能源在台灣建造的首座大規模遠岸風場，本地海事工程廠商將透過CTV合約參與這項世界級離岸風場建造過程，逐步累積經驗與能力，有助於未來拓展更多離岸風電業務。
 
汪欣潔指出，沃旭樂見這些CTV合約為當地漁民參與離岸風電建造工作奠定良好基礎，提供相關語言課程及船員訓練，協助有意轉型的漁民朋友做好準備，並期待在不久的將來，能看到彰化漁民在人員運輸船上工作的身影，成為大彰化離岸風場建造工程的夥伴成員。
 
汪欣潔說明，這五艘人員運輸船是分別由三家公司持有及營運，包括東方風能科技股份有限公司 （台灣海事營造公司宏華營造的全資子公司）、峰達海運股份有限公司（台灣大統海運股份有限公司與新加坡PSA國際港務集團合資公司）、以及德國OPUS MARINE和台灣夥伴成立的合資企業。
 
汪欣潔補充，沃旭所租用的人員運輸船隊預計在2021及2022年投入大彰化離岸風場，支援海事建造及安裝工程，而這些合約預計為台中港帶來包括停泊、供應補給、加油等各種港口服務，創造離岸風電商機並促進在地經濟發展。
 
宏華營造子公司東方風能營運長陳柏霖表示，很榮幸獲選為沃旭提供CTV船舶，參與台灣規模最大的大彰化東南暨西南第一階段離岸風場建造工程，離岸風電為在地傳統海事營造創造良好機會，為振興產業注入活水，期待貢獻宏華豐富經驗，共同努力確保風場建造順利成功。 

請繼續往下閱讀...

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
國中被嘲「醜女」...長大變女神！25歲正妹淚揭整型照
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

研華8月營收月減2.48%！累計339.9億元年衰退4.7%　Q3展望保守

美中角力之下的三個巧合！　謝金河：大時代變化的轉折點

口罩進口約9成來自大陸　海關強調「查獲偽標一片都無流入市面」

國旅大爆發、繳稅效應加持　7月刷卡額3626億飆史上新高

中芯港股暴跌23%　美若制裁將追不上台積電的腳步

5G國家隊仁寶入列！瞄準專網新商機「年產值上看500億元」

搶救冷門股！「股票造市者制度」3篩選標準出爐　2021年6月底上路

遠傳入股亞太電　台灣大總經理林之晨：天造地設一對

沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場　採用五艘台灣籍人員運輸船

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

研華8月營收月減2.48%！累計339.9億元年衰退4.7%　Q3展望保守

美中角力之下的三個巧合！　謝金河：大時代變化的轉折點

口罩進口約9成來自大陸　海關強調「查獲偽標一片都無流入市面」

國旅大爆發、繳稅效應加持　7月刷卡額3626億飆史上新高

中芯港股暴跌23%　美若制裁將追不上台積電的腳步

5G國家隊仁寶入列！瞄準專網新商機「年產值上看500億元」

搶救冷門股！「股票造市者制度」3篩選標準出爐　2021年6月底上路

遠傳入股亞太電　台灣大總經理林之晨：天造地設一對

沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場　採用五艘台灣籍人員運輸船

張口竟吐出小蛇！身體跟手臂一樣粗　8kg眼鏡王蛇誤闖臥室被捕

不斷更新／林益全2分砲、郭阜林轟出第200打點！悍將3比1獅

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

國中被嘲醜女「怎不照鏡子」長大變女神！25歲正妹社長淚揭整型照

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

收入低想玩股票！專家曝理財「5中肯建議」：投資非首選

生日看中全聯夯品！網讚79元CP值高

信用卡停用勿忘4動作　確保錢沒溢繳給銀行！　

過世前贈與600萬給配偶　要報遺產稅

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

OK超商生存關鍵曝！靠「它」單月40萬入袋

國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

雄獅全台門市今年底縮減至50家　董座王文傑：轉型是唯一的路

拜登民調領先！謝金河曝美股透露「美總統選情」

更多熱門

相關新聞

沃旭能源招募運維團隊　前進彰化、台中就業博覽會

沃旭能源招募運維團隊　前進彰化、台中就業博覽會

全球離岸風電領導企業沃旭能源今（8）日宣布，擴大釋出40個職缺，號召中部地區優秀人才加入大彰化離岸風場運維團隊，讓北漂青年可以回家工作，預計將在本週六（12日）參加彰化縣政府以及台中市政府舉辦的就業博覽會，詳細說明人才需求以及職缺詳情。

沃旭能源綠能獎學金再升級　運用全球資源啟動導師制度

沃旭能源綠能獎學金再升級　運用全球資源啟動導師制度

挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場

挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場

沃旭能源招募25名在地技術人才　加入大彰化離岸風場運維團隊

沃旭能源招募25名在地技術人才　加入大彰化離岸風場運維團隊

承購20年綠電　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

承購20年綠電　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

關鍵字：

沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面