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【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

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新聞節目中心／綜合報導

美國衛生部長艾薩訪台後不到一個月，總統蔡英文在8月28日宣布明年起將開放含有萊克多巴胺的美豬以及30個月齡以上的美牛進口，雖然美豬在台灣的出口比例非常小，市占率也不到1%，還有食安健康疑慮，美方對於台美貿易也尚未給出具體承諾，不過美國提出了「台美經濟與商業對話」的合作新平台，將由美國國務院「第三把手」、主管經濟及能源的次卿克拉奇主持。據說克拉奇也有意親自率團來台灣，最快9月就能夠召開新一輪的雙邊經貿對話，屆時克拉奇將成為美國國務院訪台最高層級的紀錄。但是，只要台灣開放了美豬、美牛，台美貿易談判就能順利無礙嗎？淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中在《慧眼看天下》節目中表示，台灣既然在卡關很久的美豬美牛議題上先做了讓步，事實上期待美國能給出更明確的答覆。過去台灣和美國已經透過貿易暨投資架構協定（TIFA）進行對話，美國最新拋出的雙邊機制或許可以談很多東西，但是離雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定（FTA）還是有一段距離，目前還無法從美國官員的口中探出開放美豬、美牛，就是邁向台美雙邊貿易協定（BTA）的直接連結。

美國在台協會AIT接著在8月31號解密了兩封在1982年雷根政府時代的電報，涉及對台軍售及對台的六項保證，並透過官網公布電報全本。還有美國官員透露，華府內部已經針對「戰略模糊」的傳統政策進行討論，有意進一步表明對台灣的安全承諾，這對台海局勢將有什麼樣的影響？李大中在節目中分析，這次解密機密文件，可以看出美國充分支持台灣，但是對於「戰略模糊」的政策，還有待日後觀察，因為這個議題討論已久，重點圍繞在「怎麼樣對台灣比較安全」。根據既有的《台灣關係法》，美國會協助台灣維持充分的自衛能力，包含出售武器給台灣，但是沒有講明如果發生戰事，美國會怎麼做。這樣的說法對北京已經存在嚇阻效果，因為在採取任何行動前都要考慮美國是否會介入、如何介入，而這樣「模糊」的政策也已經保障台灣的安全好幾十年。現在美國考慮要把話說破，還是要取決於領導者的政治判斷，因為美國和台灣不像美國和日本以及南韓等國家存在軍事互助盟約，一旦發生擦槍走火，還很難判斷要如何行動，也牽涉到很多變動中的因素。

另外，一個來自北京的軍事觀察平台「南海戰略態勢感知計畫」，指稱美軍驅逐艦海爾賽號首次在台灣領海內航行，還提出一架美軍EP-3E偵察機疑似「從台灣直接起飛」的消息，遭到國防部出面開記者會駁斥是假新聞。不過大陸的環球時報還是發表了社評，警告如果台美聯手安排美國軍機在台灣起降，「台海戰爭將就此打響」！軍情與航空網站主編施孝瑋在節目中分析，這可以說是大陸網路資訊戰的一環。從1949年國民政府撤退到台灣後，兩岸並沒有簽署正式的文書協議終止敵對跟戰爭行為，現在兩岸屬於「政治暫停」狀態。「南海戰略態勢感知計畫」所提出的美軍軍艦和軍機航行台灣澎湖水道及從台灣起飛臆測，從證據判斷是個假消息，因為以現在人手一機的情況不可能完全沒有相關起降照片畫面；而大陸官媒特地發文抨擊，就是要向大陸人民做大內宣宣示。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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