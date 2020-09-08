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宏正8月營收年增4%創新高　攜手兆勤推動AV over IP解決方案

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▲左起為宏正研發處暨企劃處資深副總經理林勇達、財務長暨發言人陳健南。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為宏正研發處暨企劃處資深副總經理林勇達、財務長暨發言人陳健南。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏正自動科技（6277）今（8）日公告8月合併營收達4.25億元，月增8%，年增 4%，創今年單月新高；累積今年前8月30.55億元，年減6.6%。財務長暨發言人陳健南表示，受到疫情影響的營運谷底已過，並攜手兆勤推動AV over IP解決方案，而接下來將因應新常態趨勢鎖定4大產業發展。

陳健南表示，今年受到疫情衝擊，上半年營運的確有所影響，尤其是美洲地的衰退嚴重，但是亞洲地區的表現相對穩定，像是台灣、南韓就維持在水準之上，接下來將會調整營運方向，希望下半年可以追回上半年的業績。

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陳健南指出，根據全球專業影音協會AVIXA針對全球疫情衝擊下的各行業分析，以及宏正自身於AV/IT的產業觀察與方案優勢，宏正鎖定政府、醫療、教育及智慧製造4大產業，視為新常態趨勢下的新一波市場動能，因此未來將持續深入這四大產業，以旗下的產品組合打造最合適的創新解決方案。

ATEN研發處暨企劃處資深副總經理林勇達表示，宏正攜手合勤控集團旗下的兆勤科技 (Zyxel Networks)合作，共推高擴展性和優異效能的AV over IP解決方案，提供網路AV(Networked AV)架構下更高擴充性、靈活彈性、簡易操作與節省成本的創新方案。

林勇達指出，AV over IP使用標準型網路進行音訊及視訊的訊號傳輸，概念接近IT業界的IoT，近年因其突破傳輸距離限制、高擴展性及節省成本的特性，正以極快的速度增長，這次主要整合兆勤科技的乙太網路交換器與宏正的4K KVM over IP 矩陣式系統與4K HDMI over IP 訊號延長器，讓系統整合商及合作夥伴能更有效率地完成產品安裝設定。

產品單月營收方面，宏正表示，IT架構管理解決方案較去年同期減少2%、專業影音產品較去年同期減少23%、USB週邊設備較去年同期成長103%；以銷售區域觀察，亞洲與美洲分別較去年同期成長4%及22%，歐洲較去年同期減少14%。

產品累積營收方面，宏正指出，IT架構管理解決方案較去年同期減少8%、專業影音產品較去年同期減少16%、USB週邊設備較去年同期成長9%；以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少0.2%、15%、10%。

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