美股狂瀉投資人擔憂！分析師勸「理性看待」：股市8成時間在盤整

▲股市有8成時間在盤整。（圖／路透社）

文／畢德歐夫（財經作家）

昨晚美股休市，不過道瓊電子盤現在上漲200多點，科技股為主的那斯達克則是平盤上下跑，光是這樣就足以讓亞洲盤目前都是小漲撐在盤上，要預期一波大跌跌回2萬點那是很有難度的。

當然，現在居高思危，但也不代表上週跌兩天就要「崩盤」，台灣的投資人胃口比較大，可能受到媒體的影響也久了，標題越下越重，搭配各式名嘴節目，所以常常以為股市會「報復性上漲」，要不然就是「崩盤」。彷彿忘記了其實股市有8成的時間主要是上下盤整的。而且以現在的位階來看，28000點的道瓊，如果漲跌200點以內，那是連1%的幅度都沒有的。

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大家應該要回歸理性來看投資這回事，還記得很多年前，當時還沒有鎔斷機制，那天不知道怎麼的，所有股票一直跌，然後連嬌生（代號：JNJ）、福特（代號：F）這類大公司也是大跌，跌幅都很誇張，股價原本80元的大公司可以閃崩到40元，甚至更低，但是就這麼一下下而已。

▲今年美國股市因疫情有四次融斷。（圖／路透社）

後來盤後才查明是因為程式交易造成一連串下殺，人腦跟電腦誰比較強？這要看哪個領域，或者電腦的精密程度，但當年很清楚的，很多績優股當日殺到打五折，人是不會傻到做這樣的事情，但電腦會，因為電腦只是執行買賣的訊號指令，哪怕是麥當勞（代號：MCD）或運動用品的霸主耐吉（代號：NKE），電腦也不管他是不是具備護城河，還是企業賺不賺錢，反正有人賣就追賣吧！

於是一隻又一隻的程式啟動，不同家避險基金的交易員又上，還有當沖也來挖點肉吃。長期的共同基金剛買進還喜洋洋，結果一分鐘後看到帳面虧20%，也恐慌開始執行停損。這次的事情後，盤後確實有些離譜的交易被取消，不被認可，但也有一些沒這麼誇張的交易是被承認的，當時這事情之後，交易所才認真思考，要恢復以前有過的鎔斷機制。

人腦有時候會贏電腦，有時候會輸，以我的經驗來說，有些股票的掛單就是特別假，掛了又撤，撤了又掛，有些則是空價很大，要你命之後才又把單擺出來，這些都是比較難纏的，如果看的出破綻就做，看不出來那我輸個一兩筆小的，撤退就好，也沒必要非跟它做不可。

所以這也是我常不理解為什麼有人在台股虧了一屁股，或者台指期怎麼玩怎麼輸，卻還要不斷借錢、籌錢去玩的原因，輸了就走，這牌桌不適合你，如此而已。

p.s.美國指數熔斷機制的基準指數為標普500，單項跌幅為7%、13%、20%。當指數較前一天收盤點跌7%、13%時，全美證券市場交易將暫停15分鐘，當指數比前一天收盤下跌20%時，當天交易停止。熔斷機制最早由美國的紐約股票交易所在1987年提出，以避免發生類似「黑色星期一」的股災。此時的熔斷機制僅針對大盤指數進行熔斷。