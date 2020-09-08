電信三雄再戰499雙飽！祭出購機補貼、減月租、800元購物金搶客

▲2018年499熱潮將於11月到期，估計超過百萬用戶面臨換約，電信三雄提前在9月展開搶客大戰。（圖／CTWANT提供）

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電信三雄再戰499雙飽！中華電主打限速469元上網吃到飽，不提供網內互打免費，台灣大光499資費就提供兩個方案，除了499雙飽，還提供限額月租499上網吃到飽、月租減100元，相當於399元，遠傳則主推單辦門號499上網吃到飽，購機方案599雙飽。

雖然台灣5G開台已過2個月，但5G申辦人數，市場推估四家電信商合計剛超過20萬用戶，而電信三雄馬上就得面對2018年5月499雙飽最多人申辦的30個月合約期即將在11月合約到期，且估計超過百萬用戶將面臨換約，電信三雄提前在9月展開搶客大戰，牽動新一波行動門號跳槽風。

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中華電信定調4G不再打價格戰，因此，新推出的469上網吃到飽甚至降速至21Mbps，並且不提供網內互打免費，不過，針對學生、教職人員限定的青春無敵專案，588元行動上網、網內通話吃到飽，還提供購機補貼，網外送40分鐘、市話60分鐘，被視為目前中華電最吸睛的資費。

台灣大利用客服、網路門市兩大通路，同步推動499方案，客服中心主打499不限速吃到飽、網內前5分鐘免費、每月再送499元通話金，不限網內、網外都可以折抵，並且限額提供最多2年合約期月租費每月再折100元，相當於399元。網路門市則主推499雙飽，網外贈送30分鐘通話費。

遠傳甫宣布入股亞太電信，雙方未來將在5G共頻共網合作，7日就推出4G開學資費方案，499元單門號上網吃到飽方案，加碼送最高800元購物金，2年合約期用戶每月網外通話分鐘數加碼至每月110分鐘。另外，網路門市針對有購買新手機需求的用戶祭出最低599元上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費。

業界人士分析，儘管電信三雄無意再戰499雙飽資費，但面對499雙飽用戶對於升速5G短時間之內看不出太大意願情況下，只能續戰499，一來鞏固既有499用戶基本盤，再者，如果能搶得更多競業的499用戶，也有利於取得爭戰5G版圖更多優勢。