餐飲回溫！漢來美食八月營收3.65億元「創同期新高」

▲漢來美食日前入主世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，打造「世貿名人坊」挹注營運可期。（圖／漢來美食提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠振興三倍券刺激民生消費，帶動餐飲市場回溫，漢來美食今（8）日公告8月營收3.65億元，年增16.48%，不僅是今年以來次高水準，且創歷史同期新高；展望後市，漢來美食將在第四季再開出蔬食及烤鴨品牌新門店，並加速電商業務營運，挹注業績表現可期。

依據財報，漢來美食今年前八月累計營收達21.23億元，雖較去年同期減少15.78%，但從今年營收谷底的4月開始，5月至8月每個月都以兩位數成長的速度攀升，8月營收更較去年同期成長16.48%，創歷史同期新高，亦是今年的次高，僅次於餐飲業超旺的１月份，且單月排除展店的因素後，同店業績仍是超前去年同期。

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漢來主管表示，九月雖是餐飲業的小月，但因國人仍無法出國旅遊，所有休閒消費只能留在境內，加上國內在防疫工作與疫情控制上讓國人感到較為安心，因此，預估節假日的用餐需求仍高，而依照往例，農曆7月也是衝刺月餅銷售的時候，預估今年月餅銷售可望較去年成長，另有人氣禮盒蛋黃酥和旺來酥，可望補足因農曆7月而短少的宴會廳營收。



針對展店計劃，漢來美食預計在第四季開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店桃園台茂首店，維持展店不停歇。而在7月中旬正式推出的新零售電商產品「來拌麵」，目前也陸續完成電商和實體銷售通路的舖貨，先發口味-椒麻醬香推出後十分受到歡迎，預計可在年底前完成目標數量的出貨及上架，第2支口味則可望在年底前推出。

漢來美食表示，雖然今年餐廳的生意受到新冠病毒疫情的影響甚鉅，但也促使公司加快了冷凍與常溫食品的開發，在短短不到半年的時間，就推出1款常溫的拌麵和3道冷凍熟食，為營收注入新的活水，也讓經營團隊了解到新通路的可行性與重要性。面對不可知的疫情發展和未來的節慶，能夠讓消費者方便購買及配送到家的冷凍熟食和常溫食品，將可為公司增添旺盛火力，成為另一隻小金雞。