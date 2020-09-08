CPI持續負成長　主計總處：跌幅將持續縮小但轉正不樂觀

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（8）日公布8月消費者物價指數（CPI）較上月漲0.18％，經調整季節變動因素後漲0.18％；較去年同月跌0.33％，1-8月平均，較上年同期跌0.27％。

主計總處指出，8月CPI主因油料費、燃氣及蔬菜價格下跌，加以旅館住宿費及通訊費調降所致，惟個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅；若扣除蔬菜水果，跌0.22％，再剔除能源後的總指數(即核心 CPI)，則漲0.31％。

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另外，8月份躉售物價總指數(WPI)，較上月漲 0.50％，經調整季節變動因素後漲0.16％；較上年同月跌9.09％，1-8月平均，較上年同期跌8.43％。主要是燃氣、石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格下跌所致

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，雖然CPI連續7個月下跌，但近三個月的跌幅已逐漸縮小，預計下個月的跌幅也會持續收斂，不過對於是否能在下個月就轉正仍無法樂觀看待，

邱淑純說，時序開始進入秋冬，外界擔心新冠肺炎疫情再起，這也是影響未來物價的不確定因素之一，再加上美國政府新一波的經濟措施仍未公布，且沙烏地阿拉伯等原油供應國家也表示將要減產，這意味著不看好接下來的經濟情況，因此物價到底什麼時候會轉正仍無法預估，不過可以確定的是目前並未有通縮疑慮，大家不必過度緊張。