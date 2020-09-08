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台中地價稅狂降2成！9成市民下月收稅單會「很有感」

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▲▼台中市2020年地價稅降2成，9成市民下月收到稅單會「很有感」。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市2020年地價稅大降2成，9成市民下月收到稅單會「很有感」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市2016年調漲公告地價引發民怨，市府地價評議委員會考量「民眾地價稅負擔能力」等原則，決議今年公告地價調降20.06%，全市約9成民眾受惠，下個月收到地價稅單將會「很有感」，市長盧秀燕8日表示，她上任後力推輕稅簡政，將秉持民代服務精神，減輕市民財稅負擔。

▲▼台中市2020年地價稅降2成，9成市民下月收到稅單會「很有感」。（圖／台中市政府提供）

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▲地方稅務局長沈政安針對輕稅簡政措施做專案報告。

地方稅務局長沈政安在市政會議針對輕稅簡政措施做專案報告，包括因應疫情延長繳納期限、分期或延期繳納及減免，並客製化「中稅紓困暖心包」，彙整地方稅、國稅等疫情紓困措施。

盧秀燕表示，民代出身的她，非常重視服務，稅務局雖然拔鵝毛，但是以「服務態度」拔鵝毛，提出多項創新服務，第一、「主動替民眾設想」，主動通知省稅方式，不該課的稅一毛都不能拿，同時提醒民眾繳稅，以免被加徵利息或其它罰款，想方設法協助民眾省稅，獲民眾肯定。

第二、過去徵稅大量使用人力，如今推動網路創新符合時代需求，包括全國獨創全智慧客服中心，上線截至8月底止，網站諮詢民眾7萬5310人次，非上班時間4萬1420人次，讓民眾利用假日解決納稅問題。

第三、台中市地價稅今年大幅調降2成，並訂有排富條款，約9成民眾將受惠，下個月市民收到地價稅單，跟過去兩年比較，會「很有感」，還稅於民是市府重大施政，緩解市民財稅負擔。

沈政安表示，依平均地權條例第14條規定，每2年應重新規定地價一次，經台中市地價及標準地價評議委員會評議結果，今年公告地價平均調降20.06%，重新計算後累進起點地價為166萬2000元，較107年度累進起點地價210萬9000元，減少44萬7000元。

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