寶齡富錦5.94億收購正峰化學　供應新藥拿百磷上游原料

▲左起為寶齡富錦協理莊瑞元、總經理江宗明、發言人丁爾昆。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

寶齡富錦生技（1760）今（8）日召開重大訊息說明會，由特助丁爾昆說明，董事會決議擬依企業併購法及相關規定，以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學，交易初始價金5.94億元，股份轉換基準日暫定109年11月30日，股份轉換後正峰化學將成為寶齡富錦100%子公司。

丁爾昆表示，寶齡富錦指標性新藥拿百磷自美國、日本及台灣上市銷售以來，累計銷收已超過5億美元，美國市場更在2019年創全年1億1千多萬美元的歷史銷售新高，未來在韓國、東南亞、歐洲及中國大陸市場陸續加入上市銷售。

請繼續往下閱讀...

丁爾昆指出，寶齡富錦本身為化合物及製程專利權人，策略性收購上游原料藥廠正峰化學，作為寶齡富錦拿百磷原料藥的檸檬酸鐵獨家代工廠，計畫在近年內在台灣打造全球拿百磷原料藥供應鏈生產基地，有效的延長獲利生命週期，擴展市場覆蓋，進而提升藥品銷售利潤，達到多贏局面。

丁爾昆進一步指出，正峰化學生產廠房坐落於桃園大園觀音工業區，佔地約4000坪，具有完整的工業和環保用地建置與生產設備，有助於未來企業產線整合、調整及商業佈局等發展。

丁爾昆說明，正峰化學原料藥廠目前登記持有國內外16張原料藥藥證，主要銷售市場包含歐、美、中東、東南亞等重要地區，現有多項產品線具有高進入門檻、競爭少、擴充性高的市場優勢，除可為寶齡富錦帶來更多元的營收與獲利，更為長期價值鏈整合奠定基礎。

丁爾昆補充，今年在歷經新冠肺炎疫情的衝擊下，全球原料藥的短缺或是無預警的限制出口，大幅增加醫療安全的不確定性，進而導致市場斷供和醫療企業營運成本提升，此時收購原料藥廠為寶齡面對後疫情時代預先布局之一。

丁爾昆強調，寶齡富錦在拿百磷原料藥的市場佈局策略完整，其次世代原料藥已然申請專利，具有簡化既有生產流程，提高良率，降低成本及提升獲利等優勢，在收購後可進一步提高競爭門檻和增加合作模式選項，進而為公司開創拿百磷多元獲利方程式。