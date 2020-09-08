驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

▲白俄羅斯反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）驚傳被擄，她8日拒絕驅逐，遭到邊境警衛拘留。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯知名反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）於7日驚傳遭「蒙面人士」當街擄走，她8日凌晨被送到烏克蘭邊境，但當場撕毀護照，拒絕驅逐出境，目前遭邊境官員拘留。

根據目擊者說法，柯列斯尼可娃7日上午10時在首都明斯克（Minsk）市中心被「蒙面人士」擄走。反對派設立的「協調委員會」出面證實此消息，並透露該機構的新聞秘書羅德涅科夫（Anton Rodnenkov）與執行秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）也失蹤了。

▲柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）驚傳遭擄18小時以後現身邊境。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》引述烏克蘭媒體指出，「失蹤」的3人於當地時間8日凌晨4時左右被一輛汽車送到烏克蘭邊境，柯列斯尼可娃當場撕毀護照，避免被驅逐出境。

一名消息人士向俄羅斯《國際傳真社》（Interfax News Agency）證實，「（當局）試圖驅逐她時，她撕毀護照，因此無法被邊境警衛允許進入烏克蘭」。

另據白俄羅斯《貝爾塔新聞社》（Belta news agency）報導，柯列斯尼可娃接下來被邊境當局扣押，汽車則載著另外2人，繼續開往烏克蘭。

白俄羅斯邊境警衛發言人畢楚科夫斯基（Anton Bichukovsky）向《路透社》證實，柯列斯尼可娃是在一行人準備離開白俄羅斯時遭拘留，「我不能具體說明她在哪裡，但是她被拘留了」。

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