3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本執政黨自民黨今天公告新任總裁選舉，3人登記參選角逐總裁寶座，結果預計14日出爐。這場選戰同時攸關日本新任首相人選，包括是否繼承安倍路線等4大焦點，備受外界關注。

日本首相安倍晉三日前表明辭意後，自民黨總裁也出缺，預計14日舉行總裁（黨主席）選舉。

登記參選3候選人主要經歷

日本經濟新聞報導，內閣官房長官菅義偉，今年71歲，是神奈川第2選區選出的眾議員，已當選8屆。從政後曾任總務大臣、自民黨幹事長代理執行等職。

自民黨政調會長岸田文雄，今年63歲，是廣島第1選區選出的眾議員，已當選9屆。從政後曾任外務大臣、自民黨國會對策委員長等職。

自民黨前幹事長石破茂，今年63歲，是鳥取第1選區選出的眾議員，已當選11屆。從政後曾任防衛大臣、地方創生大臣等職。

選舉方式

自民黨總裁選舉方式有兩種，主要差別在於有沒有舉行黨員投票。由於安倍突然請辭，讓自民黨中央決定採取不舉辦黨員選舉的簡易方式。

這種選舉方式主要採計394張國會議員票，及141張地方代表票（47個都道府縣各派3名代表投票），總票數為535張，在兩院議員總會上投票。

投開票當天如果3人有1人得票在首輪過半（268張票），將成為新任總裁；如果首輪投票無人單獨拿下過半數票，將由得票前2名候選人進入第2輪投票，選出新任總裁。

國會議員票高達394張，目前已知自民黨內7派閥中有5派閥支持菅義偉，這5派閥人數逾260人，成為菅義偉當選總裁呼聲最高的主要理由。

至於地方代表手中的141張票，都由各地方組織自行決定，但已知44個都道府縣都將舉行黨員投票的預備選舉，來決定地方代表票的去向，石破與岸田目前都在爭搶地方代表票。

選戰期程

日本放送協會（NHK）報導，自民黨總裁選舉今天公告後正式起跑，3位候選人下午將舉行聯合記者會。

自民黨青年局及女性局將於9日舉辦討論會，3位候選人12日也預定出席日本記者俱樂部舉辦的討論會。

14日下午2時，將在東京都港區飯店內舉行的兩院議員總會進行投開票，新任總裁預計傍晚前出爐。

由於這次選舉碰到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，自民黨中央已決定不舉行候選人的街頭演說會，對室內演說及討論等會場，也會採取人數限制。

自民黨新任總裁14日出爐後，朝野政黨已達成16日召集臨時國會共識，舉行「首相指名選舉」選出新任首相，新內閣預計同日正式上路。

▲日本首相安倍晉三8月28日宣布請辭 。（圖／路透）



4大選戰焦點受關注

這場選戰4大焦點包括「繼承安倍政府政策到什麼程度」、「防疫對策」、「經濟政策」，及「活化地方」。

是否繼承安倍路線

菅義偉身為內閣官房長官，站在一路支持安倍政府的立場，將繼承安倍政府政策持續邁進。

岸田目前態度是該繼續的政策就該繼續，但該改變的地方也應該改變。

石破近幾年一直站在與安倍政府保持一定距離的立場，目標是實現自己的政策。

經濟政策

有關如何評價安倍政府的「安倍經濟學」及經濟政策，菅義偉認為有助拉抬股市及改善就業情況，所以會負起責任持續下去。

岸田認為，雖然已展現成果，但並沒有惠及地方及中小企業，將推動顧及中產階級的經濟政策。

石破認為，雖然增加企業收益，在卻讓所得差距持續存在，所以他會增加對低所得等民眾的協助。

防疫對策

3名候選人相同之處都是希望增加PCR檢查能量，並推動疫苗研製，不過，3人不同之處在於對防疫特別措施法的看法。

菅義偉認為，特別措施法的修正檢討應待疫情平息後再來正式討論；岸田日前在黨內討論時，就對修法表達出積極態度；石破認為，修法應盡早進行討論。

活化地方

菅義偉強調目前已做的吸引外國觀光客及「故鄉納稅」（個人透過捐款給地方政府獲得個人所得稅的減免）等政績，並持續推動全國性提高最低工資等政策。

岸田提出「數位田園都市國家構想」，也以讓農林水產業成為成長產業作為目標。

石破有意新設「東京一極集中是正擔當大臣」（意謂打破日本目前集中東京一個都市發展的現況），希望透過復甦農林水產業及中小企業等方式，在本世紀中期前讓約300萬人能遷往地方居住。

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