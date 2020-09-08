　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本執政黨自民黨今天公告新任總裁選舉，3人登記參選角逐總裁寶座，結果預計14日出爐。這場選戰同時攸關日本新任首相人選，包括是否繼承安倍路線等4大焦點，備受外界關注。

日本首相安倍晉三日前表明辭意後，自民黨總裁也出缺，預計14日舉行總裁（黨主席）選舉。

登記參選3候選人主要經歷

日本經濟新聞報導，內閣官房長官菅義偉，今年71歲，是神奈川第2選區選出的眾議員，已當選8屆。從政後曾任總務大臣、自民黨幹事長代理執行等職。

自民黨政調會長岸田文雄，今年63歲，是廣島第1選區選出的眾議員，已當選9屆。從政後曾任外務大臣、自民黨國會對策委員長等職。

自民黨前幹事長石破茂，今年63歲，是鳥取第1選區選出的眾議員，已當選11屆。從政後曾任防衛大臣、地方創生大臣等職。

選舉方式

自民黨總裁選舉方式有兩種，主要差別在於有沒有舉行黨員投票。由於安倍突然請辭，讓自民黨中央決定採取不舉辦黨員選舉的簡易方式。

這種選舉方式主要採計394張國會議員票，及141張地方代表票（47個都道府縣各派3名代表投票），總票數為535張，在兩院議員總會上投票。

投開票當天如果3人有1人得票在首輪過半（268張票），將成為新任總裁；如果首輪投票無人單獨拿下過半數票，將由得票前2名候選人進入第2輪投票，選出新任總裁。

國會議員票高達394張，目前已知自民黨內7派閥中有5派閥支持菅義偉，這5派閥人數逾260人，成為菅義偉當選總裁呼聲最高的主要理由。

至於地方代表手中的141張票，都由各地方組織自行決定，但已知44個都道府縣都將舉行黨員投票的預備選舉，來決定地方代表票的去向，石破與岸田目前都在爭搶地方代表票。

選戰期程

日本放送協會（NHK）報導，自民黨總裁選舉今天公告後正式起跑，3位候選人下午將舉行聯合記者會。

自民黨青年局及女性局將於9日舉辦討論會，3位候選人12日也預定出席日本記者俱樂部舉辦的討論會。

14日下午2時，將在東京都港區飯店內舉行的兩院議員總會進行投開票，新任總裁預計傍晚前出爐。

由於這次選舉碰到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，自民黨中央已決定不舉行候選人的街頭演說會，對室內演說及討論等會場，也會採取人數限制。

自民黨新任總裁14日出爐後，朝野政黨已達成16日召集臨時國會共識，舉行「首相指名選舉」選出新任首相，新內閣預計同日正式上路。

▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三8月28日宣布請辭 。（圖／路透）

4大選戰焦點受關注

這場選戰4大焦點包括「繼承安倍政府政策到什麼程度」、「防疫對策」、「經濟政策」，及「活化地方」。

是否繼承安倍路線

菅義偉身為內閣官房長官，站在一路支持安倍政府的立場，將繼承安倍政府政策持續邁進。

岸田目前態度是該繼續的政策就該繼續，但該改變的地方也應該改變。

石破近幾年一直站在與安倍政府保持一定距離的立場，目標是實現自己的政策。

經濟政策

有關如何評價安倍政府的「安倍經濟學」及經濟政策，菅義偉認為有助拉抬股市及改善就業情況，所以會負起責任持續下去。

岸田認為，雖然已展現成果，但並沒有惠及地方及中小企業，將推動顧及中產階級的經濟政策。

石破認為，雖然增加企業收益，在卻讓所得差距持續存在，所以他會增加對低所得等民眾的協助。

防疫對策

3名候選人相同之處都是希望增加PCR檢查能量，並推動疫苗研製，不過，3人不同之處在於對防疫特別措施法的看法。

菅義偉認為，特別措施法的修正檢討應待疫情平息後再來正式討論；岸田日前在黨內討論時，就對修法表達出積極態度；石破認為，修法應盡早進行討論。

活化地方

菅義偉強調目前已做的吸引外國觀光客及「故鄉納稅」（個人透過捐款給地方政府獲得個人所得稅的減免）等政績，並持續推動全國性提高最低工資等政策。

岸田提出「數位田園都市國家構想」，也以讓農林水產業成為成長產業作為目標。

石破有意新設「東京一極集中是正擔當大臣」（意謂打破日本目前集中東京一個都市發展的現況），希望透過復甦農林水產業及中小企業等方式，在本世紀中期前讓約300萬人能遷往地方居住。

►日本自民黨「黨魁選舉」開跑！菅義偉等3人登記　4大焦點成戰場
►民調：安倍辭職9天後內閣支持率激增　菅義偉繼任首相是民心所歸
►國際奧會：明年「東京奧運」如期舉辦　要征服新冠肺炎

►網友團購第一名！愛康涼感衛生棉用過就回不去啦

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
誤觸高壓電…22歲陸網紅當場身亡！拍短片爆紅吸600萬粉
整根長滿「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價
鐵絲綑綁、拔光10根手指甲虐殺5歲孫　狠心外婆判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

辣女師車震小學生！他驚曝原因：老師說我比她老公的還要大

防疫女英雄！頭髮「從黑到白」憔悴樣連韓國人都慚愧　成首任廳長

曾想把歐巴馬「推向窗外」　美國前第一夫人：非常難熬

3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

辣女師車震小學生！他驚曝原因：老師說我比她老公的還要大

防疫女英雄！頭髮「從黑到白」憔悴樣連韓國人都慚愧　成首任廳長

曾想把歐巴馬「推向窗外」　美國前第一夫人：非常難熬

3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

遠傳入股亞太電　台灣大總經理林之晨：天造地設一對

沃旭能源大彰化東南暨西南離岸風場　採用五艘台灣籍人員運輸船

曾玟學哭哭！賴品妤與「部長級大叔」出遊　網讚爆：行程品學兼優

「電費暴增7070元」人妻繳完順手1動作GG　帳單又寄來…竟沒繳費

小S在家「內褲外穿」被女兒嗆爆　戴AMP Monaco回歸國際巨星

門打不開以為撞鬼！　他壯膽拍下「詭異黑影」嚇壞：你誰啦

字母哥腳踝和G4前感覺差不多　柏金斯認為「沒他公鹿進攻更好」

《絕地求生》PCS2 邁入最後決賽週　中韓主宰亞洲賽即將揭曉新一代亞洲之王

KIA Picanto、Stonic搶推「愛線」特仕版！同步升級手機無線充電

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」

確診3天　少女救護車上被性侵

8歲罕病女童被做成「情趣娃娃」！

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚慘死」

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

更多熱門

相關新聞

機智醫師回來了！南韓實習醫「結束罷工」

機智醫師回來了！南韓實習醫「結束罷工」

韓國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情仍以每日3位數新增，數千名實習醫師今天結束超過兩週的罷工，回到自己的工作崗位。他們先前是為抗議政府醫療改革。

生化武器！高中生勸大媽咳嗽戴口罩　反遭惱羞爆打

生化武器！高中生勸大媽咳嗽戴口罩　反遭惱羞爆打

愛鑽防疫漏洞！市民至河濱公園飲酒「垃圾亂丟」

愛鑽防疫漏洞！市民至河濱公園飲酒「垃圾亂丟」

貨輪翻覆…船員緊抓「漂浮牛」獲救

貨輪翻覆…船員緊抓「漂浮牛」獲救

釣魚台撞船案內幕曝：前首相下令放中國船長

釣魚台撞船案內幕曝：前首相下令放中國船長

關鍵字：

日本自民黨石破茂菅義偉岸田文雄日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面