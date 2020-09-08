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賣水仔賣到變首富？　《股癌》：我先 call bullshit

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▲股癌,謝孟恭。（圖／取自IG／mengkung_h）

▲知名的理財系人氣播客《股癌》謝孟恭。（圖／取自IG／mengkung_h）

記者謝仁傑／綜合報導

農夫山泉（HKG : 9633）今日在香港證交所掛牌上市，開盤一度大漲逾85%，市值突破4400億港元，董事長鐘睒睒的身價也因而水漲船高，以其手上持股計算，他已經超越中國各大富豪，躍升中國新任首富。

知名的理財系人氣播客（Podcaster）《股癌》謝孟恭，對於農夫山泉水的老闆鐘睒睒靠賣水一躍成為中國首富，在粉專發文「中國首富變成賣水仔，農夫山泉老闆鐘睒睒目前身價估 4000 億元。」他指出，「農夫山泉上市第一天漲了 62％，廣告詞『我們不生產水，我們只是大自然的搬運工』。這家公司是毛利率有 60％ 的瓶裝水品牌，在中國市佔達兩成，此外也有經營其他飲品項目。」

以一間賣水的公司來說，老闆可以藉此一躍超過電商阿里巴巴老闆馬雲、科技公司騰訊老闆馬化騰等人的身價，確實令人瞠目結舌。不過《股癌》表示，「我先 call bullshit，但會認真看中國韭菜會怎麼玩。」

網友們也在底下笑說，「白酒級純水。」、「窖藏5000年深泉！」；不過也有人指出，「農夫山泉在中國是市佔率很高的品牌，也有滿多受歡迎的飲料（類似悅氏在台灣的地位）。股價有可能是高估的，但這是有一定實力的公司喔」。

註：韭菜是生命力旺盛的植物，當地上部分被割之後，會靠鱗莖短期內再升長出來。用以形容股市散戶，反覆虧錢被割，卻又有源源不絕、不怕死的生命力。

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