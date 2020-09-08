前瞻第二期著重半導體、5G　國發會：可額外帶動0.8％經濟成長

▲國發會主委龔明鑫(中)說明第二期前瞻計畫主要重點。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

國家發展委員會今（8）日指出，接下來的第二階段前瞻基礎建設即將開始推動，國發會主委龔明鑫表示，為期8年的前瞻基礎建設共分為兩階段，目前第一階段仍在持續推動中，明年110年至114年即將展開第二階段前瞻基礎建設，其主要推動重點將擺在數位建設。

龔明鑫指出，第二階段的前瞻基礎建設將會以新增「基礎建設環境」、「產業數位轉型」、「數位人才淬鍊」、「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」、「推廣數位公益服務」等六大推動主軸，共計54項重點建設項目，預計將投入950億元特別預算。

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除了數位相關建設外，龔明鑫表示，綠能建設、城鄉建設、人才培育、水資源建設、軌道建設等也會列在第二階段中的主要推動目標，而日前總統蔡英文所提到的高中以下「班班有冷氣」也預計會在111年2月底完成，預估會投入200多億元經費。

另外，在人才培育方面，龔明鑫說，國發會與教育部也將投入100億元，推動2030雙語國家政策，而數位轉型也需要專業相關人才，因此數位人才培育也將會是重點項目，數位轉型也是接下來最重要的推動，而其中半導體、5G等相關產業都需要大量人才，因此在人才培育方面也是接下來政府會注意的關鍵。

龔明鑫也提到，前瞻基礎建設在第一期時共計投入了3300億元，目前執行率與得到效果都還不錯，雖然前瞻計畫一開始有許多紛擾及反對聲音，但經過將近4年的推動，目前所得到的效益都還不錯，根據目前概估，前瞻基礎建設投入後，若加上民間投資共可帶來1兆4000多億元的投資，若是這些投資所帶來的經濟效益，共可額外創造0.8%的經濟成長率，不過詳細估算結果還是會等之後精算過後再公布。

