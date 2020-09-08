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獨／英國智庫門多薩建議英府邀訪蔡總統 稱台灣未來由台灣人民決定

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慧眼看天下專訪門多薩1
▲英智庫亨利傑克遜學會艾倫門多薩博士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）

英國倫敦智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）執董艾倫門多薩Dr.Alan Mendoza）博士，曾多次撰文研究台灣在疫情期間的表現，強調「台灣模式」值得西方民主社會學習。7日他接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧視訊獨家專訪，表示在疫情爆發之初台灣「快、狠、準」的防疫表現，讓台灣近期在國際上「知名度大爆發」，更說台灣的未來應該由台灣人民決定！

門多薩表示，台灣和中國大陸地理位置鄰近，但政治體系卻是天差地別。相較於中國大陸，同為民主體系的台灣防疫模式對西方國家來說更有參考價值。門多薩強調，蔡政府在國際主打的「Taiwan Can Help!」，讓身為歐洲國家個人防護設備(PPE)捐助國的台灣，打造新的外交形象，也讓歐洲民眾認知到台灣不僅僅是一個追求民主、自由價值的地方，還是一個成功對抗新冠病毒的國家。以此為基礎，台灣就可以利用手邊外交資源，打出一手好牌。

慧眼看天下專訪門多薩 主持人黃寶慧照片

▲英智庫亨利傑克遜學會艾倫門多薩博士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）

而談到日前捷克議長率團訪問台灣，門多薩表示「世界上有很多人覺得台灣不應該在世界舞台被忽視」。他認為中國大陸對台灣在國際上的打壓眾所皆知，不過他認為台灣的未來應該真正要由台灣人民決定，而不是取決中國大陸想要甚麼。他也認為在台灣人民願意以決定性的方式決定該怎麼走之前，國際上每個人都有責任確保台灣有盡量多種開放的選項。

未來台英之間是否可能有更多的交流？英國是否有可能效法捷克議長韋德齊訪台，派出高階訪問團出訪台灣？亦或是邀請總統蔡英文出訪英國？門多薩表示，礙於國際現實的「遊戲規則」，英國沒有辦法正式承認台灣，但「要讓一個人參訪一個國家，有很多不一樣的方式」。如果蔡英文總統可以出訪美國，沒有道理不能訪問英國。門多薩自豪的表示，英國外交部人才濟濟，要想出一個方式、邀請總統蔡英文訪問母校倫敦政經學院並不會太困難。他很樂意向英國政府提出建議。

而就在捷克參議長韋德齊訪台後，總統蔡英文隨即表示希望台灣與歐盟能夠洽簽雙邊投資協議。門多薩表示，這是一個很好的想法，因為台灣某些關鍵產業，如半導體，對西方國家來說具有戰略重要性。而西方國家目前正在考慮如何確保這些產業供應鏈的安全。門多薩認為台灣電子業實力堅強，而且重視創新。歐洲國家應該認真看待將台灣作為國家安全相關產業關鍵零組件的供應商，並就此擺脫對部分專制國家供應鏈的依賴。此外英國也因為脫歐在即，正積極推動與亞洲的貿易，或許對台灣來說也是個撬開台英貿易大門的機會。深度的專訪內容，敬請鎖定9月12日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。


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▲英智庫亨利傑克遜學會艾倫門多薩博士接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪。（影／《慧眼看天下》）

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