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3天完售！　酷碁與梵蒂岡合作「智慧玫瑰念珠」在哥倫比亞熱賣

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▲搶攻天主教智慧穿戴應用　酷碁全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，宏碁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲酷碁科技推出的「智慧玫瑰念珠」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）旗下子公司酷碁科技今（8）日宣布，攜手梵蒂岡教宗全球祈禱網絡（Pope’s Worldwide Prayer Network）合作推出的「智慧玫瑰念珠」，甫於8月15日「聖母盟召升天節」在哥倫比亞正式開賣，上市三天即熱銷完售。

酷碁科技表示，「智慧玫瑰念珠」去年在梵蒂岡、義大利、加拿大及美國等市場上市銷售，今年將合作觸角拓展至拉丁美洲，特別選8月15日「聖母盟召升天節」在哥倫比亞正式開賣，期望運用科技結合信仰在世界各地傳承下去。

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酷碁科技指出，今年受新型冠狀病毒影響，徹底改變人類生活習慣，居家防疫、安全社交距離成為當前首要課題，信仰習俗也受到挑戰，因此酷碁與梵蒂岡合作推出的「智慧玫瑰念珠」，跨界結合科技、人文與天主教信仰。

酷碁科技說明，以專屬的「可立刻祈禱智慧玫瑰念珠」程式（Click to Pray eRosary App）進行祝禱，因應疫情更新祈禱app協助民眾在這個艱困的時期以信仰堅定信念，更同時透過PWPN社群平台鼓勵民眾參與祝禱。

酷碁科技強調「智慧玫瑰念珠」從2019年起在全球各地遍地開花，去年10月在梵蒂岡及義大利率先開賣，爾後在北美問世後更受到廣大消費者喜愛，今年8月更鎖定哥倫比亞為拉丁美洲第一個銷售國家，未來也將於其他國家陸續亮相，帶給消費者創新的信仰體驗。

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