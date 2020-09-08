下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

▲分析師看好信邦、台達電兩檔個股。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳心怡／台北報導

「護國神山」台積電在國際上的地位可說是實力堅強且屹立不搖，大家也非常期盼台灣能夠有第二，甚至是第三個護國神山出現。林睿閎分析師指出，信邦(3023)以及台達電(2308)這兩檔個股，可以說是媲美台積電，因為觀察到十年來打敗0050（元大台灣50）的股票，都與他們有密切關連性。

林睿閎指出，觀察到十年來打敗0050的股票，基本上信邦通吃各種電子產品，插座、插頭等等的連接器，這家公司不但布局深又布局廣，目前擁有客戶超過300家以上，而排名第一的客戶營收占比僅7.66%，前20大客戶占比僅55%。

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林睿閎分析，正當新冠疫情以及中美貿易戰影響，信邦不但沒受影響，毛利跟營收還不斷往上增加，目前討論度超高的綠色能源，信邦就是西門子Siemens(風機大廠)等國際大廠、高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，手握全球超過六成市佔，在上半年受疫情影響下，風電訂單也順勢遞延到下半年，董事長先前也形容自家公司的產品「很黏」，當同業對手都在掉單之際，信邦不但客戶沒跑，產品項還不斷增加，這也表示自家的產品讓客戶愛不釋手，根本離不開。

至於台達電(2308)，林睿閎表示，做為全球最大的交換式電源供應器廠商，公司每年大量投入資金創新來提升優勢，不但布局電動車、再生能源、還有IOT事業，目前還坐擁四大利多，包括PC及NB的急單、5G設備的擴張、電動車的需求以及遊戲機大廠的電源供應器，下半年成長不停滯，此外，也因為台達電的策略就是一條龍的研發及製造，加上40年來的穩健成長，公司已經從一家電源供應器製造廠走向自動化工業4.0的全球品牌，這兩家雖然與台積電處在不同領域，但都是分別在自己拿手的產品上面，扎根全球及推向世界。