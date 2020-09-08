加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

Jeremy Remington is one of 207 people that was trapped and rescued from Mammoth Pool. He got to Fresno sometime after midnight.



The #CreekFire is 45,500 acres now. Shaver Lake is now under mandatory evacuation. Latest info: https://t.co/iyWXRiAuRq pic.twitter.com/BNFRymH4cp — Dennis Valera (@dennisreports) September 6, 2020

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州伍德蘭希爾斯因熱浪引發森林大火，造成猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地附近有207人受困火海中。在直升機到場救援前，一名遊客用手機拍下了營地被野火包圍的時刻，場面動魄驚心。

影片可見猛瑪池水庫遭祝融後，熊熊大火染紅了整個天空，將夜空照映得像白天一樣。受困的美國男子雷明頓（Jeremy Remington）紅著眼眶對鏡頭表示，他們已被火海包圍，四面八方，包括馬路，都被火龍吞噬，如果他們可以逃出生天，希望世人能看見他們當時的絕望時刻。

▲猛瑪池水庫（Mammoth Pool）露營地森林大火導致200多名旅客受困。（圖／達志影像／美聯社）

森林大火的高溫讓當地的溫度急劇飆升，雷明頓是打著赤膊拍攝影片的。16歲少女祖科夫斯基（Rylee Zukovsky）被契努克直升機救出後，告訴《紐約時報》，火勢蔓延導致她的頭髮都著了火，她不得不在頭髮上灑水，「我們原本不知道自己會被獲救，也不知道他們會派直升機來接我們，契努克直升機突然就從煙霧裡飛了出來。」

當局表示，他們派出了2架黑鷹直升機和1架契努克直升機進行共3趟的飛行，目前已成功將受困火場的遊客全數救出，其中約有20多人受傷，無人罹難。

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