瑞基8月營收年增127%　英、印新冠市場測試順利

▲瑞基海洋。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）今（8）日公告8月合併營收7285萬元，較去年同期成長127.77%；累計今年前8月營收5.11億元，年成長136.98%。瑞基海洋表示，目前新市場布局傳佳音，而既有市場則持續活絡，至於英、印新冠市場的測試相當順利。

歐盟方面，瑞基表示，英國當地測試在7月第一階段順利通過，8月代理商訂購10套POCKIT Central系統供第2階段端點測試使用，測試預計在9月底完成；德國市場也開始布局，並與客戶積極洽談中。

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亞洲方面，瑞基指出，菲律賓市場已著手進行當地佈局；印度市場已在瑞基實驗室用qPCR新冠病毒檢測試劑，並通過印度醫學研究委員會(Indian Council of Medical Research, ICMR)評測，當地代理商將著手下一步進口事宜，其後也將接續進行瑞基其他平台的當地測試，以利市場推進。

台灣市場方面，瑞基表示，中央主管機關公告的新冠肺炎指定檢驗機構，已有8間使用瑞基新冠病毒檢測平台，包含國軍台中及高雄總醫院、衛福部金門及澎湖醫院、連江縣立醫院、綠島及蘭嶼鄉衛生所等指定檢驗機構，而外交部也與瑞基簽訂核酸分析檢測試劑組採購案的開口契約，續訂試劑。

既有市場方面，瑞基指出，中東市場持續出貨，唯當地政府標案因策略重整延後招標；印尼、巴基斯坦、烏拉圭等市場也持續出貨；非新冠市場方面，水產與畜產皆較去年分別成長58.34%與44.8%。

瑞基分享，全球新冠肺炎疫情未歇，多國爆發二次疫情，專家指出新冠病毒流感化可能性增高，參考流感疫苗與藥物問世後檢測市場需求持續成長，瑞基積極擴產以對，目前試劑百萬產能自動化產線預計9月底進廠試車，最快第4季可投產。

瑞基強調，因應各國法規需求，公司積極針對各市場進行認證與當地測試，目前FDA EUA已進入補件階段，正進行補件所需的當地測試；POCKIT Central新冠病毒檢測設備及試劑產品已取得台灣衛福部防疫專案核准製造的外銷許可及製售證明，台灣正式外銷許可及製售證明申請中。