美元指數9月來漲近1%「短暫反撲」　瑞銀維持長期走弱看法不變

▲美元指數9月以來上漲近1%，瑞銀認為，這是短暫反撲，仍維持長期走弱看法不變。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美元指數9月以來上漲近1%，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，美元屬於「短暫反撲」，因此不改對長期走弱趨勢的看法，認為美元走弱只是時間，而非方向性的問題。

瑞銀表示，美元指數從9月迄今已上漲了近1%，但相對許多貨幣，美元價值依然被高估，最終難逃走弱的命運，因此這波調整的幅度及時間可能來得比預期大且快。

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過去美元作為避險及高收益貨幣，深得投資人青睞，不過，瑞銀指出，目前美元利率優勢並不吸引人，成長前景也堪憂，建議投資人在貨幣資產配置上應多元化。

在此情況下，瑞銀認為，歐元一旦在未來數周成功突破1.20美元，可望維持上行趨勢，但美國、歐洲央行即將舉行的政策會議成為行情關鍵。

瑞銀也提及，儘管歐盟、英國分別面臨出口及脫歐風險，瑞郎相當昂貴，日圓仍是抗通縮政策的受害者；整體來看，沒有取代美元的單一貨幣，投資人可以考慮持有一籃子的貨幣來分散風險。

另在亞洲方面，瑞銀看好一籃子亞太貨幣，包括印尼盾、印度盧比及新幣；儘管新幣的收益率欠缺吸引力，但基於新加坡央行採用貿易加權匯率制度，使得其貨幣因美元廣泛走弱，會直接受益。