美制裁影響浮現　傳華為大砍「末代旗艦」Mate 40訂單

▲媒體透露，華為已通知相關供應鏈廠商，將Mate 40及Mate 40 Pro零組件訂單下調30%。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

自去年起，華為一直受到來自美國政府的巨大壓力，如今制裁的影響也開始顯現出來了，據《電子時報》報導，華為已通知相關供應鏈廠商，將Mate 40及Mate 40 Pro零組件訂單下調30%。

報導引述供應鏈消息表示，華為近期下調了Mate 40出貨量，由原先預測的1600萬支下調至約1100萬支，並通知供應鏈縮減Mate 40系列機款訂單，砍單幅度達到30%。科技新聞網站《PhoneArena》解讀，此一變化顯示，華為預期新機的需求將較以往大幅下降，這也反映了美國政府近期的制裁手段已開始影響華為的競爭力。

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除了無法在新機預先安裝Google應用程式及服務外，華為很快將無法再依靠美國技術來製造麒麟晶片，也無法從高通等其他公司買入組件。這些制裁措施將於9月15日起生效，據報導，為了保證供應鏈，華為近期大量囤積晶片庫存，目前普遍共識是，在禁令生效後，仍可供應市場需求約半年。

原先外界預期，華為將照慣例在IFA大會上發表新一代麒麟9000晶片，不過新款晶片最終並未在上周舉辦的IFA 2020亮相。受到美國制裁影響，華為消費者業務執行長余承東日前表示，今年秋季上市的Mate 40中所搭載的麒麟9000，可能是華為自產旗艦晶片的最後一代。

目前，華為唯一的希望就是美國11月的總統大選，若民主黨前副總統拜登（Joe Biden）勝出，美國對中國的科技政策可能轉向。