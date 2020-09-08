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聯合再生推動安全儲能　主打「綠色能源的王道」

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

聯合再生能源（3576）今（8）日分享，作為全台最大太陽能公司，目前世界各國為解決再生能源的間歇性、波動性和不可控制性，普遍採用的就是將再生能源整合鋰電池儲能系統，以提供電網各種電力輔助服務的需求，這將促使鋰電池儲能系統的需求更加殷切。

聯合再生表示，2018年開始投資儲能系統發展，尤其是電化學的鋰電池儲能，為了達到世界級的儲能系統標準，選定與全球最高規的UL實驗室進行合作，以當時最先進的UL9540安全標準為技術開發方向，並成功在2019年底從UL實驗室取得全球第一張大型工商業用儲能系統的UL9540認證。

請繼續往下閱讀...

聯合再生指出，2018年起陸續傳出儲能系統發生意外事件，像是是台北內湖科學園區附近的大型儲能系統在測試過程中意外失火事件，以及美國公用事業廠商APS (Arizona Public Service)發布一份委託全球認證機構挪威船級社的調查團隊針對2019年4月APS在美國亞利桑那州McMicken變電站運營的電池儲能系統起火爆炸的調查報告，指出起火爆炸的原因就是電池過熱失控而導致。

聯合再生分享，開發的儲能系統通過標準中的熱失控測試，並在測試中即便強制引發單電芯熱失控，電池組仍然沒有起火爆炸，而且URE的電池管理系統(BMS)更在UL實驗室通過了UL/IEC 60730-1的認證，具備冗餘設計、防死機設計，更在可靠度方面與國外一流廠商並駕齊驅。

聯合再生說明，台電將在2021年依據電業法第11條，建立電力交易平台，並規劃660MW包含調頻備轉、即時備轉及補充備轉三種輔助服務的採購案，並在UL9540的技術標準下，設計規劃相對應的解決方案，要提供給有興趣參與平台交易的客戶。

聯合再生補充，即將公告施行的用電大戶條款中儲能系統也是可行義務方案之一，其優點是使用面積僅需建置太陽能發電系統的百分之一左右，而聯合再生能源也將會提供「太陽能」加「儲能」複合方案給需要的企業用戶，讓客戶以最經濟的費用得到最大化的利益。

聯合再生強調，目前是台灣首家經UL實驗室取得UL9540大型工商業用儲能系統認證的太陽能大廠，企圖從太陽光電的單純創能，邁向「創」+「儲」能的解決方案提供商，希望結合UL的驗證能力，有效降低大型鋰電池儲能系統的火災意外，為再生能源的綠色未來提供一條安全可靠的發展道路。

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