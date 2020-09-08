超過9成學生曾半工半讀　打工行業最多為餐飲服務業

▲不少學生都是選擇便利商店為打工首選。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

九月開學季，也成了打工季，yes123求職網，特地進行「開學打工與生活雙壓調查」，結果顯示，有高達9成7的大學生表示，曾經「半工半讀過」；而主要的打工類型多以餐飲服務業為主。

根據yes123求職網的調查，包含打工與接家教，有高達97.3%的大學生表示，曾經「半工半讀過」。同時一個月又能賺進多少錢呢？調查結果則顯示，超過1萬元至2萬元不到的，合計佔了55.5%，對於半工半讀所賺到的錢，不滿意的比例，仍然高達64.8%。

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即使有超過九成的大學生，曾經開學打工、接過家教，不過本次調查也發現，合計有62.1%的人指出，其實所賺到的錢依舊不夠用，包含42.3%屬於「不夠用，仍得靠父母、親戚資助」；19.8%屬於「不夠用，仍得靠朋友、師長或同學資助」。

另外，針對yes123求職網也針對學生打工行業進行調查，在衡量自身能力與上課、讀書、工作時間的分配，因此大專生打工的熱門職缺，在可複選狀況下，前五位分別為，超商店員(33.2%)、速食店人員(31.9%)、飲料店人員(30.8%)，以及餐廳服務生(25.6%)、大賣場人員(24.5%)。