英國房市夯　平均房價首度突破新台幣968萬元

▲英國房市熱絡，房價出現2016年8月以來的最大漲幅，也突破歷史新高。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導



英國近來平均房價突破歷史新高。市場調查機構IHS Markit旗下Halifax房屋價格指數發現，「英國8月房屋價格與去年同月相比成長5.2％，為2016年底以來最強勁的成長。」

英國平均房屋價格達到245,747英鎊（約新台幣968萬元），為有史以來的首次價格超過245,000英鎊。 該指數7月與8月相比增1.6％，略高於路透經濟學家預期的1.5％。

該調查認為，7月時，英國財政大臣Rishi Sunak宣布，為了刺激房地產市場，對價值不超過500,000英鎊的房地產免徵收印花稅，是刺激房市交易的因素之一。



Halifax的總經理加利說，「房產交易暴增的原因包括購房稅費降低、需求在先前受到壓抑以及在封鎖措施解除後一些購房者希望搬到更大的房子。儘管短期內因這些因素帶動房價，但持續維持這種價格水平的可能性極小」。

請繼續往下閱讀...

他補充說，隨著政府刺激經濟政策逐漸結束，加上勞動市場的真正影響浮現，英國總體經濟形勢的不確定性將在未來幾個月變得更加明確。

對此Garrington Property Finders的CEO霍珀表示，「這是違反經濟現實的行為，部分房地產市場正轉變為泡沫化。」

他在一份聲明中說，「Halifax將房產市場形容為「迷你繁榮」，兩個月的價格飛漲使房地產市場進入了燦爛的夏天。表面上看，這些數據看起來是向上的且強勁的，但卻有越來越多的待售房屋和房貸案量。」

以上周公布的相關數據中，英格蘭銀行表示，「核貸的抵押貸款數量從6月的39,900件增至7月的66,300件，但仍比新冠疫情前，2月核准的73,700住房貸款件數低了10％。」



霍珀說，由於疫情下遠端工作已經成為新常態，許多人重新考慮購屋需求，如農村和沿海房子特別受歡迎，但是秋季會給經濟情況帶來進一步的考驗，況且印花稅減免明年3月結束，這種與市場脫節現象恐再次受到挑戰。