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生化武器！高中生勸大媽「咳嗽戴口罩」　反遭護妻男惱羞重毆頭部

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▲▼南韓光州一名高中生勸中年婦女戴口罩，卻遭對方聯合丈夫毆打。（示意圖，非本人／達志影像）

▲南韓光州一名高中生勸中年婦女戴口罩，卻遭對方聯合丈夫毆打。（示意圖，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情至8月演變為第二波全國流行潮後，京畿道知事李在明（이재명）曾實施「口罩義務化」政策，各地方政府也緊接跟進，不管室內、室外等公眾場合與大眾運輸上皆須強制配戴口罩。

然而，光州一名48歲的中年婦女已有咳嗽等類似症狀，卻不配合防疫政策戴上口罩，遭到17歲高中男生勸阻，不料卻惱羞成怒、出手毆打對方。婦女的丈夫眼見妻子遭男高中出言「教訓」，心有不甘，竟也跟著加入戰局，狠歐男高中生頭部。

根據韓媒《世界日報》，光州市西區昨（7）日晚間11時20分某公寓大門前發生一起集體鬥毆事件，3人最後皆被以現行犯身份移送至警局接受調查。光州西部警察署調查後指出，男高中生見到咳嗽卻不戴口罩的婦女後向其表示，「拜託請把口罩戴好，不要帶給周遭親友麻煩」。

沒想到中年婦女不堪受此言語侮辱，與男高中生發生爭執。南韓強調「長幼有序」，受不了妻子遭此番羞辱，50歲男子加入戰局，狂毆男高中生頭部，南高中生也不甘示弱，抓起中年婦女的手、強推身體。原本只是勸導對方戴口罩，卻演變成口水戰、甚至爆發全武行。

其實類似案例在南韓接連發生，7月24日一名50多歲的男子搭乘首爾地鐵2號線時未戴口罩遭其他乘客勸阻，竟惱羞成怒地表示，「你做你的事情就好，干你什麼事」甚至拿起拖鞋向對方掌摑，之後還對其他勸架乘客扔擲雨傘、踹地鐵車門。

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