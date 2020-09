9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

▲英國一名9歲男童在博斯庫姆(Boscombe)海灘上玩耍時被針筒刺傷手指。(圖/翻攝Google Map)



記者吳美依/綜合外電報導

英國伯恩茅斯(Bournemouth)發生一起恐怖事件,9歲男童克萊頓(Clayton Spiller)與全家人來到博斯庫姆(Boscombe)海灘玩耍時,竟被骯髒針筒刺破手指。父親丹(Dan Spiller)簡直嚇壞了,深怕兒子感染愛滋病毒(HIV),趕緊把小孩帶去醫院檢驗,但需要等待2個月才能知道結果。

綜合Metro、《每日星報》報導,克萊頓一家住在濱海小鎮,時常到海灘上度過休閒時光。小男孩這天一如往常地開心玩耍,把小手埋進沙裡,卻突然感覺一陣刺痛,竟是遭來路不明的廢棄針筒刺傷。

丹表示,雖然醫護人員與專業人士都保證染病機率很低,「因為他(克萊頓)不到18歲,而且接種過B肝與C肝疫苗」,但全家人都非常焦慮不安,就連另外2個年紀較小的孩子也很擔心,「我只是非常生氣、心煩與失望。我們目前只能等著看他是否感染愛滋病毒」。

