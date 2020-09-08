9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

▲英國一名9歲男童在博斯庫姆（Boscombe）海灘上玩耍時被針筒刺傷手指。（圖／翻攝Google Map）



記者吳美依／綜合外電報導

英國伯恩茅斯（Bournemouth）發生一起恐怖事件，9歲男童克萊頓（Clayton Spiller）與全家人來到博斯庫姆（Boscombe）海灘玩耍時，竟被骯髒針筒刺破手指。父親丹（Dan Spiller）簡直嚇壞了，深怕兒子感染愛滋病毒（HIV），趕緊把小孩帶去醫院檢驗，但需要等待2個月才能知道結果。

綜合Metro、《每日星報》報導，克萊頓一家住在濱海小鎮，時常到海灘上度過休閒時光。小男孩這天一如往常地開心玩耍，把小手埋進沙裡，卻突然感覺一陣刺痛，竟是遭來路不明的廢棄針筒刺傷。

丹表示，雖然醫護人員與專業人士都保證染病機率很低，「因為他（克萊頓）不到18歲，而且接種過B肝與C肝疫苗」，但全家人都非常焦慮不安，就連另外2個年紀較小的孩子也很擔心，「我只是非常生氣、心煩與失望。我們目前只能等著看他是否感染愛滋病毒」。

Boy, 9, tested for HIV after pricking finger on needle at UK beach - https://t.co/oO4bxYY4D0#HIV #ResearchMattershttps://t.co/rdSoBaleHr — HIV & AIDS Updates U=U (@HIVAIDSupdates) September 7, 2020

英國國家愛滋病基金會（NAT）向家屬保證，克萊頓的感染風險非常低。政策部主任史密森（Kat Smithson）表示，雖然此事令人苦惱，也的確存在一些健康風險，「但感染愛滋病毒的風險實際上是不存在的」。他說明，全球目前都沒有類似案例，而且「愛滋病毒是一種非常脆弱的病毒，在人體外能夠存活的時間非常短暫」。

除此之外，丹也指控，海灘救生員根本幫不上忙，甚至不知道急救箱在哪裡，一陣慌亂之後，才出現另一名救生員，拿出抗菌紙巾擦拭兒子的手指。他氣憤表示，這種處理方式令人「瞠目結舌」。

皇家全國救生艇協會（RNLI）發言人表示，救生員全都經過嚴格訓練，確保每一位遊客平安回家，「水上救援只是他們工作中的其中一個領域，他們處理很多方面的傷亡救護，替所有需要幫助的人提供第一線救援與安全建議」。

博斯庫姆海灘一直是夏天熱門度假地點，隨著防疫禁令鬆綁，加上8月的炎熱天氣，數千名遊客湧入海灘。但是，當地人也抱怨，遊客製造大量垃圾，從事違法行為。

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