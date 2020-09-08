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新加坡央行估：Q3GDP將年減7.6%　恐連三季衰退

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▲▼新加坡,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新加坡央行調查顯示，Q3的GDP預計年減7.6%。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

新加坡央行調查顯示，Q3的GDP預估將年減7.6%，主要原因仍是新冠肺炎疫情影響，這將是連續第3季衰退。 不過，新加坡統計局數據顯示，與去年第2季下降了13.2％相比，本季數字有所改善。

這份調查，是上個月發送給長期關注新加坡經濟表現的28位經濟學家和分析師，其中，新加坡金融管理局收到了當中26份的回覆。

綜合受訪者對第3季各行業的預測，與去年同期相比，7月至9月的住宿和餐飲服務將減少30％。建築是最依賴移工的產業之一，估計將年減25％。

請繼續往下閱讀...

批發和零售貿易以及製造業預計將分別年減6％和0.6％，金融和保險走勢和其他都不同，經濟學家預測，第3季該行業將比去年增長4.7％。新加坡金融管理局表示，「受訪者估計全年新加坡國內生產總值將下降6％。 符合政府預測的收縮幅度在5％至7％之間。」

新加坡是中國以外最早受到新冠肺炎肆虐的國家之一。 衛生部的數據顯示，「截至（8）日，該國已確認累計感染57,044例，其中90％以上的移民工人居住在擁擠的宿舍中。

衛生部說，在全部病例中，有超過56,408例已經康復，另有27例死亡。

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