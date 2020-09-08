拜登民調「領先」10％！選民對辯論沒信心　47％認川普會贏

▲民主黨總統參選人拜登（左）與總統川普（右）。（合成圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選最新民調出爐，民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的支持度領先總統川普10％，達到52％，讓雙方差距再度拉開到兩位數。不過卻有47％的選民認為，川普會在9月底的首場辯論中贏過拜登。

根據《國會山報》報導，CBS與YouGov合作的最新全國民調在6日公布，拜登以52％的支持度贏過川普的42％，雙方差距再度來到兩位數。調查發現，選民支持拜登的原因大部分都是基於「討厭川普」（49％），僅有32％的支持者是因為真的喜歡拜登；相反地，有高達73％的選民是因為「喜歡川普」所以支持他。

川普與拜登的民調陷入拉鋸，兩人支持度甚少差超過兩位數，《今日美國》與薩福克大學（Suffolk University）的全國民調結果則顯示，拜登的支持率為50％，同樣高於川普的43％。

儘管拜登的支持度偏高，但選民對他的辯論似乎就沒這麼有信心。美國總統第一場辯論將在29日於克里夫蘭舉行，而《今日美國》與薩福克大學的民調結果就指出，有47％的選民認為，川普會在9月底的總統候選人辯論中勝出，僅有37％的人認為拜登會贏。

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